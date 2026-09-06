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Köşk’te incir hasadını kolaylaştıracak kasa desteği

Aydın'ın Köşk ilçesinde incir üreticilerine hasat ve muhafazayı iyileştirmek amacıyla hibeli plastik kasa dağıtımı yapıldı; destek çalışmaları tamamlandı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 11:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Köşk’te incir hasadını kolaylaştıracak kasa desteği

dağıtımın amacı:

Aydın'ın Köşk ilçesinde, incir üreticilerinin hasat ve ürün muhafazası süreçlerinde yaşanan sorunları azaltmak amacıyla hibeli plastik kasa desteği sağlandı. Dağıtılan kasaların, ürünlerin toplama, taşıma ve depolama aşamalarında daha hijyenik ve düzenli koşullar sunması hedefleniyor.

uygulama ve koordinasyon:

Çalışmalar, Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü. Dağıtım etkinliğine Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selahattin Serdar Aykut de katılarak üreticilere destek verdi ve sürecin tamamlandığını açıkladı.

üreticiye yönelik beklentiler:

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yapılan açıklamada, destekten yararlanan incir üreticilerine kasaların hayırlı olması temennisinde bulunuldu ve üreticilerin sezonunun bereketli geçmesi dileğinde bulunuldu. Sağlanan kasaların, hasat verimliliğini ve ürün kalitesini olumlu etkilemesi bekleniyor.

AYDIN’IN KÖŞK İLÇESİNDE İNCİR ÜRETİCİLERİNE YÖNELİK PLASTİK KASA DAĞITIMI...

AYDIN’IN KÖŞK İLÇESİNDE İNCİR ÜRETİCİLERİNE YÖNELİK PLASTİK KASA DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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