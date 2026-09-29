Köşk'te jandarma ekipleri aranan hükümlüyü yakaladı

Köşk'te aranan hükümlü jandarma tarafından yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köşk ilçesinde yürütülen operasyon sonucu aranan bir hükümlüyü yakaladı. Olayda gözaltına alınan kişinin, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ) suçundan hakkında kesinleşmiş cezası bulunduğu belirtildi.

operasyon detayları

Yürütülen çalışmada, T. Y. (36) olarak kimliği belirlenen şahsın kaçak olduğu ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezasının kesinleştiği tespit edildi. Jandarma ekipleri yapılan planlı çalışmayla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

adli işlem ve teslim süreci

Gözaltına alınan hükümlüye yönelik adli işlemler tamamlandıktan sonra ilgili kişi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Olayla ilgili işlemler Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütüldü ve konuyla ilgili resmi süreçlerin işletildiği kaydedildi.

KÖŞK’TE TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ YAKALANDI