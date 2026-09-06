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Köşk’te kurtuluşun 104. yılı meydanda coşkuyla kutlandı

Köşk’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü Kent Meydanı’nda düzenlenen törenlerle kutlandı; çelenk sunumu, saygı duruşu ve halk oyunları yer aldı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 15:41

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Köşk’te kurtuluşun 104. yılı meydanda coşkuyla kutlandı

Köşk’te kutlama töreni:

Köşk ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü, Kent Meydanı’nda düzenlenen törenlerle coşkuyla anıldı. Tören, sabah saatlerinde Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başladı. Köşk Kaymakamı Hasan Taş ve Belediye Başkanı Nuri Güler tarafından konulan çelenklerin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve hep birlikte İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Köşk Halk Eğitim Müdürü Zülfü Öztek gerçekleştirdi. Öztek, konuşmasında kurtuluş mücadelesinin yerel bellekteki yerinden ve birlik-beraberlik vurgusundan söz ederek, gelecek kuşaklara bu bilincin aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Katılımcılar ve etkinlikler:

Törene 6 Eylül Kurtuluş günü kutlama programı kapsamında Köşk Kaymakamı Hasan Taş, Belediye Başkanı Nuri Güler, İlçe Emniyet Amiri İsa Yılmaz, İlçe J.Komutanı J. Üsteğmen Halil İbrahim Alıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Sarıbaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selahaddin Serdar Aykut, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mutlu Gürel, İlçe Malmüdürü Hetem Erkmen, İlçe Müftüsü Nuri İlkatmış, siyasi parti ilçe başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, halk oyunları ekibinin gösterileriyle son buldu; izleyiciler ekipleri ilgiyle takip etti. Gün boyunca düzenlenen etkinlikler, kurtuluşun yerel hafızadaki önemini vurgularken, katılımcılar arasında birlik ve dayanışma duygusunu güçlendirdi.

AYDIN&#039;IN KÖŞK İLÇESİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA KENT MEYDANI’NDA...

AYDIN'IN KÖŞK İLÇESİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA KENT MEYDANI’NDA GURUR VE COŞKUYLA KUTLANDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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