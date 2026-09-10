Kota ile sürdürülebilir avcılığa adım: Didim'de hamsi denetimleri yoğunlaştı

Denetimler Didim'de yoğunlaştırıldı:

2026-2027 su ürünleri av sezonunun başlamasıyla birlikte hamsi avcılığına yönelik kota uygulaması Didim kıyılarında da hayata geçirildi. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sahada yürüttükleri kontrollerle avcılık faaliyetlerinin kurallara uygunluğunu izliyor.

Denetimlerin odağı:

Kontrollerde özellikle avlanan hamsinin miktarı ve balıkçıların tuttuğu kayıtlar inceleniyor. Ekipler, av miktarlarının kotaya uygun olup olmadığını tespit etmek için tekneler ve iskeler arasında denetimler gerçekleştirmekte, usulsüz avcılık riski taşıyan durumlara karşı tutanak tutuyor.

Amaç ve uygulama süreci:

Yetkililer, uygulamanın temel amacının hamsi stoklarının korunması ve gelecek yıllarda sürdürülebilir avcılığın güvence altına alınması olduğunu vurguluyor. Denetimlerin sezon boyunca devam edeceği belirtilirken, balıkçıların kayıt tutma ve bildirim yükümlülüklerine uymalarının kritik olduğu kaydedildi.

Didim'deki uygulama, ülke genelinde başlatılan kota düzenlemelerinin yerel ölçekte izlenmesine örnek teşkil ediyor. Ekipler, hem sürdürülebilirlik hedeflerine hizmet etmek hem de bölge balıkçılığının uzun vadeli çıkarlarını korumak amacıyla denetimleri kararlılıkla sürdüreceklerini açıkladı.

2026-2027 SU ÜRÜNLERİ AV SEZONUNDA HAMSİ STOKLARININ KORUNMASI AMACIYLA UYGULANAN KOTA KAPSAMINDA DENETİMLER DİDİM’DE DEVAM EDİYOR.