Kovancılarspor sezon açılışını Kapadokya deplasmanında yapıyor

maça dair bilgiler:

Elazığ’ın profesyonelliğe geçiş ligi temsilcisi Kovancılarspor, PGL 3. Grup’un ilk hafta maçında deplasmanda Nevşehir Kapadokya ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili ekip sezonun açılış karşılaşmasında rakibiyle 18 Ekim Pazar günü mücadele edecek.

tarih ve yer:

Karşılaşma 18 Ekim Pazar günü saat 13.00'te başlayacak ve maça Nevşehir Stadyumu ev sahipliği yapacak.

taraftarlara çağrı:

Kovancılarspor yönetimi ve teknik heyeti, sezonun ilk maçının önemine dikkat çekerek taraftarları takıma destek olmaya davet etti. Deplasmanda gelecek destek, takımın lig başlangıcında moral ve ivme kazanması açısından değerli görülüyor.

Sezonun açılışı, Kovancılarspor için hem saha içi uyumun sınanacağı hem de PGL 3. Grup'ta erken puanların öneminin ortaya çıkacağı bir başlangıç niteliği taşıyor. İlk haftadaki performans, ekip için ilerleyen dönemlere dair önemli işaretler verebilir.

KOVANCILARSPOR SEZONUN İLK MAÇINDA DEPLASMANDA KAPADOKYA İLE KARŞILAŞACAK