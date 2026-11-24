köy okulunda tek öğrenciyle eğitim sürüyor

Muș'un Korkut ilçesine 26 kilometre uzaklıktaki Kıryaka köyünde bulunan Türkan Akın Cerit İlkokulu, bu eğitim öğretim yılında tek öğrenciyle eğitime devam ediyor. Yaklaşık 25 hanenin bulunduğu köyde yaşayan ikinci sınıf öğrencisi Seyit Zekeriya Aydın, hem köyün tek çocuğu hem de okulun tek kaydı olarak sınıfa geliyor.

Korkut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yıl başında görevlendirilen ücretli öğretmen Gizem Uyanık, Zekeriya'nın akademik ve sosyal gelişimini sürdürmesi için dersleri birebir yürütüyor. Okulun günlük işleyişi, öğretmenin erken gelerek sınıfı ısıtması ve dersleri öğrenciyle bire bir işlemesine dayanıyor.

günlük rutin ve rolü:

Her sabah okul açılmadan önce odun kırıp sobayı yakan Uyanık, sınıfı derslere hazır hale getiriyor. Ders saatlerinde eğitim veren öğretmen, teneffüslerde ise Zekeriya'nın oyun arkadaşı oluyor ve onunla dışarıda zaman geçirerek sosyal becerilerinin gelişimine katkı sağlıyor. Uyanık, bu süreçte hem öğretmen hem de çocuğun geleceğine rehberlik eden bir pusula olmaya çalıştığını belirtiyor.

24 Kasım'da anlamlı sürpriz:

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Uyanık için küçük ama unutulmaz bir sürpriz yaşandı. Zekeriya, annesinin özenle beslediği tavuklardan birini öğretmenine hediye etti. Hediyeyi getirirken ve verirken hem öğretmeni hem köy halkı için duygusal anlar yaşandı. Öğretmen Uyanık, bunun kendisi için çok farklı ve güzel bir sürpriz olduğunu, ilk öğretmenlik tecrübesinde böyle bir jestin özel anlam taşıdığını ifade etti.

Okulda artık üç varlık olduklarını söyleyen Uyanık, Zekeriya ve tavuğun birlikte daha çok oyun oynayacağını ve çocuğun eğitimine aynı özveriyle devam edeceğini vurguladı. Köyün tek çocuğu olan Zekeriya da hediyeyi verirken öğretmenini çok sevdiğini belirtti.

Bu örnek, kırsalda yürütülen tek kişilik eğitimlerde öğretmenlerin üstlendiği çok yönlü sorumlulukları ve yerel topluluk içindeki karşılık bulmuş fedakârlıkları gösteriyor.

MUŞ'UN KORKUT İLÇESİNE BAĞLI KIRYAKA KÖYÜNDE OKULUN TEK ÖĞRENCİSİ SEYİT ZEKERİYA AYDIN İÇİN HER SABAH SOBAYI YAKIP SINIFI ISITAN FEDAKÂR ÖĞRETMEN GİZEM UYANIK, İLK ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE ÖĞRENCİSİ TARAFINDAN HEDİYE EDİLEN TAVUK KARŞISINDA UNUTULMAZ BİR SÜRPRİZ YAŞADI.