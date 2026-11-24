Çermik'te ihtiyaç sahibi öğrencilere çanta ve kırtasiye desteği

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Çermik Terörle Mücadele Vatanseverleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından öğrencilere okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıtımı yapıldı. Dağıtım, eğitim desteği ve sosyal dayanışma amaçlı gerçekleştirildi.

dağıtım töreni ve koordinasyon:

Uygulama, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli biçimde düzenlendi. Etkinlik kapsamında Yeşilova İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden ihtiyaç sahibi 50 öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemeleri verildi.

katılımcıların açıklamaları:

Dağıtım törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Baran ile dernek başkanı Enver Çetinkaya katıldı. Başkan Çetinkaya, dernek olarak yardım ve dayanışma faaliyetlerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Yerel düzeyde yürütülen bu tür desteklerin, öğrencilerin eğitim yılına daha hazırlıklı başlamasına katkı sağlaması hedefleniyor.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE ÖĞRENCİLERE OKUL ÇANTASI VE KIRTASİYE MALZEMELERİ YARDIMINDA BULUNULDU.