Öğretmenliğin izleri: kuşakları buluşturan 24 Kasım buluşması

24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Buca Sosyal Yaşam Kampüsü içindeki Zübeyde Hanım Huzurevi, Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte, Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri ile Büyükşehir Belediyesi’nin farklı birimlerinde görev yapan öğretmenler, huzurevinde yaşayan emekli öğretmenlerle bir araya gelerek meslek anılarını paylaştı.

etkinlik programı ve buluşmanın öne çıkanları:

Buluşmada konuşmalar yapıldı, şiirler okundu ve müzik dinletisi sunuldu. Programın en duygusal anlarından biri, mesleğin en genç ve en kıdemli temsilcilerinin yan yana geldiği an oldu; Yuvamız İzmir’de görev yapan 23 yaşındaki öğretmen Sevcan Ertuğrul, huzurevi sakini 90 yaşındaki emekli öğretmen Salih Kaplan'a çiçek takdim etti. Bu jest, farklı kuşaklar arasındaki bağın ve mesleğe duyulan saygının sembolü olarak dikkat çekti.

Etkinlik, sadece geçmişin anılarını yad etmekle kalmadı; aynı zamanda güncel eğitim uygulamaları içinde öğretmenlerin ve diğer destek personelinin önemine vurgu yaptı. Program boyunca katılımcılar deneyimlerini, öğrenci anılarını ve mesleğe dair gözlemlerini samimi bir atmosferde paylaştı.

mesleğe vefa ve teşekkürler:

Etkinlikte konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı ve 19 yıl sınıf ile sosyal bilgiler öğretmenliği yapmış olan Ela Hızlı, eğitim sürecinin yalnızca öğretmenlerden ibaret olmadığını vurguladı. Hızlı, "Burada öğretmen arkadaşlarımızın Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz. Ancak merkezlerimizde öğretmenlerimiz kadar çocuklara sevgi ve ilgi gösteren sınıf annelerimiz, rehberlik görevlilerimiz, temizlikten, parklardan ve bahçelerden sorumlu çalışma arkadaşlarımız da var. Onların hepsi eğitimin bir parçası" dedi.

Hızlı, sözlerine mesleğe duyduğu sevgi ve saygıyı da ekleyerek, huzurevinde yaşayan emekli öğretmenlere teşekkür etti: "Çok mutluyum. Öğretmenliğin huzurunu, tadını ve motivasyonunu hep yaşadım. Ancak burada benden çok daha uzun yıllar bu mesleği yapmış... Onları alkışlamak istiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki varız." Ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve eğitim için emek vermiş, aramızdan ayrılmış öğretmenleri sevgi ve rahmetle andı.

Etkinlik, kuşaklar arası bağların güçlendirildiği, öğretmenliğin kolektif bir sorumluluk olarak ele alındığı bir gün olarak son buldu. Katılımcılar, bu tür buluşmaların hem geçmişe saygı hem de geleceğe yönelik öğretmenlik anlayışının aktarımı açısından önemine dikkat çekti.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KAPSAMINDA ZÜBEYDE HANIM HUZUREVİ’NDE YAŞAYAN EMEKLİ ÖĞRETMENLERLE YUVAMIZ İZMİR ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZLERİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN FARKLI BİRİMLERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLER BİR ARAYA GELDİ.