Köy yollarına kalıcı çözüm: Kaymakçı'ya menfez yerleştirme çalışması tamamlandı

Köy altyapısında menfez çalışması tamamlandı

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Merkez ilçeye bağlı Kaymakçı Köyü'nde yürüttükleri altyapı çalışmalarını tamamladı.

çalışmanın ayrıntıları:

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre sahada 6 adet kutu menfez yerleştirilmiş olup, menfezlerin toplam 13 metre uzunluğunda ve 11 metre ölçülerinde olduğu bildirildi. Bu uygulama ile özellikle yağışlı dönemlerde yüzey sularının kontrollü şekilde tahliye edilmesi ve yol altyapısının korunması amaçlanıyor.

sürdürülecek program ve hedefler:

Düzce İl Özel İdaresi yetkilileri, köylerde ulaşım ve altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların belirlenen program doğrultusunda sürdürüleceğini ifade etti.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ, MERKEZ İLÇEYE BAĞLI KAYMAKÇI KÖYÜ’NDE YÜRÜTTÜĞÜ ALTYAPI ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI. ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA TOPLAM 13 METRE UZUNLUĞUNDA 6 ADET KUTU MENFEZ YERLEŞTİRİLDİ.