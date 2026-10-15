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Köy yollarında kış mesaisi: Kaymakçı ile Çalılık arasındaki yol sathi kaplandı

Düzce İl Özel İdaresi, Kaymakçı ile Çalılık köyü bağlantı yolunda sathi kaplama çalışmalarını tamamladı; kış öncesi ulaşım güvenliği ve konforu sağlandı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Aslı Han

Köy yollarında kış mesaisi: Kaymakçı ile Çalılık arasındaki yol sathi kaplandı

Köy yollarında kış mesaisi

Düzce İl Özel İdaresi, Merkez ilçeye bağlı Kaymakçı köyü ile Çilimli ilçesine bağlı Çalılık köyü arasındaki bağlantı yolunda yürütülen çalışmaların tamamlandığını duyurdu. Yapılan sathi kaplama (soğuk asfalt) uygulamasıyla yolun kış koşullarına karşı dayanıklılığı ve ulaşım konforu artırıldı.

çalışmanın kapsamı:

İl Özel İdaresi ekipleri tarafından gerçekleştirilen sathi kaplama uygulaması, iki köy arasındaki bağlantı yolunun üstyapısına odaklandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yol yüzeyinde düzelme sağlanarak sürüş konforu yükseldi ve potansiyel risklerin azaltılması hedeflendi.

Neden önemli:

Bu tür müdahaleler, kırsal bölgelerde ulaşım sürekliliğini korumak, trafik güvenliğini artırmak ve kış şartlarında köy halkının erişimini kolaylaştırmak açısından önem taşıyor. İl Özel İdaresi yetkilileri, köy yollarında ulaşım konforunun ve trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ, MERKEZ İLÇEYE BAĞLI KAYMAKÇI KÖYÜ İLE ÇİLİMLİ İLÇESİNE BAĞLI ÇALILIK KÖYÜ...

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ, MERKEZ İLÇEYE BAĞLI KAYMAKÇI KÖYÜ İLE ÇİLİMLİ İLÇESİNE BAĞLI ÇALILIK KÖYÜ ARASINDAKİ BAĞLANTI YOLUNDA YÜRÜTÜLEN SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMALARININ TAMAMLANDIĞINI DUYURDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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