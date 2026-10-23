Kayseri'de atletizme yeni yol haritası belirlendi

Kayseri'de atletizm değerlendirme ve planlama toplantısı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcıın katılımıyla düzenlenen toplantı, Spor Hizmetleri Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya ilgili şube müdürü, Atletizm İl Temsilcisi ve il genelindeki antrenörler katıldı.

Gündem maddeleri:

Toplantıda atletizm branşındaki mevcut çalışmalar, yıllık faaliyet planları ve hayata geçirilmesi planlanan yeni projeler detaylı biçimde değerlendirildi. Özellikle antrenörlerin çalışma programları ile antrenman süreçlerinin daha verimli hale getirilmesine yönelik öneriler üzerinde duruldu. Katılımcılar, sporcu gelişimini destekleyecek uygulamalar ve saha çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Hedefler ve koordinasyon:

Toplantıda, branşın Kayseri genelinde yaygınlaştırılması ve sporcuların performansının artırılmasına yönelik hedefler belirlendi. Ayrıca kurum içi koordinasyonun güçlendirilmesi gerekliliğine dikkat çekildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, atletizmin gelişimine katkı sağlayan antrenörlere ve emeği geçenlere teşekkür ederek planlı ve sürdürülebilir çalışmalarla sporcuların başarılarının artırılmasını temenni etti.

KAYSERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ ALİ İHSAN KABAKCI’NIN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ATLETİZM DEĞERLENDİRME VE PLANLAMA TOPLANTISI’NDA ATLETİZM BRANŞINDAKİ MEVCUT ÇALIŞMALAR, YILLIK FAALİYET PLANLARI, YENİ PROJELER VE ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA PROGRAMLARI ELE ALINDI.