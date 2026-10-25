Köyceğiz'de minikler 29 ekim atölyelerinde coşkuyla eğlendi

Köyceğiz'de 29 Ekim coşkusu atölyelerle sürdü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen çocuk atölyeleri neşeli anlara sahne oldu. Etkinliği bir alışveriş merkezi organize etti; program boyunca minikler farklı sanat ve oyun etkinlikleriyle bayram coşkusunu yaşadı.

Atölyelerde yaratıcı çalışmalar yapıldı:

Çocuklar kartpostal atölyesi, rüzgar gülü yapımı, anime işleme sanatı, Atatürk portre atölyesi ve tuval sanat atölyesi gibi yaratıcı çalışmalara katıldı. Ayrıca karaoke, sandalye kapmaca, el basma ve yüz boyama aktiviteleriyle hem üretken hem de eğlenceli zaman geçirdiler.

Etkinlikten alınan keyif ve teşekkürler:

Atölyelere katılan çocuklar, hem el becerilerini geliştirme fırsatı buldu hem de arkadaşlarıyla birlikte oyunlar oynayarak bayram havasını yaşadı. Tüm çocuklara bayram hediyeleri takdim edildi ve etkinlik sonunda minikler düzenleyenlere teşekkür etti. Organizasyon, aileler ve çocuklar tarafından olumlu karşılandı ve benzer etkinliklerin tekrarlanması beklentisi oluştu.

KÖYCEĞİZLİ ÇOCUKLAR ETKİNLİKLERDE GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ