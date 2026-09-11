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Köyceğiz’de yedi güzergahta yol ve yağmursuyu altyapısı yenileniyor

Muğla Büyükşehir ve Köyceğiz Belediyesi, 7 güzergahta PMT, sathi kaplama ve yağmursuyu çalışmaları yapıyor; hedef güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 13:17

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EDİTÖR: Aslı Han

Köyceğiz’de yedi güzergahta yol ve yağmursuyu altyapısı yenileniyor

Köyceğiz’de yol üstyapısı ve yağmursuyu yatırımları:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Ula, Köyceğiz ve Ortaca ilçelerini kapsayan 545,5 milyon TL (KDV hariç) tutarındaki yatırım programı kapsamında Köyceğiz’de yol yenileme ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor. İlçe belediyeleriyle yapılan protokoller doğrultusunda belirlenen güzergâhlarda yürütülen çalışmalar, hem yol üstyapısının güçlendirilmesini hem de yağışlı dönemlerde oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesini hedefliyor.

Hangi güzergahta ne yapılıyor:

Çalışmalar Öğretmen Ali Gezgin 38. Sokak, Aziziye 22. Sokak, Kıralan 13. Sokak, Toparlar Mahallesi Mezarlık Yolu, Ulucami Yolu, Yangı-Yeşilköy Yolu ve Döğüşbelen-Zaferler Yolu olmak üzere yedi farklı güzergahta yürütülüyor. Toplamı 11 bin 850 metreyi bulan bu güzergahlarda PMT serimi, reglaj, söküm ve sathi kaplama uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Protokoller kapsamında yaklaşık 15 bin 530 ton PMT serimi tamamlandı. Mevcut durumda üç güzergâhta sathi kaplama işlemleri tamamlanmış, dört güzergâhta ise PMT serim çalışmaları devam ediyor.

Yağmursuyu altyapısında yapılan müdahaleler:

Büyükşehir ekipleri, yol çalışmalarının yanı sıra yağmursuyu altyapısını güçlendirmek için de adımlar atıyor. Cengiz Topel Caddesi üzerinde Köyceğiz Gölü’ne deşarj sağlayacak 6 farklı noktadaki menfez geçişinin 5’i tamamlandı. Yağmursuyu hattının devamında Haldun Menteşoğlu Caddesi üzerinde 2x1 kesitinde yerinde döküm menfez imalatı gerçekleştiriliyor. Bu müdahalelerle yüzeysel suların güvenli tahliyesi ve bölgenin yağmursuyu altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Mahallelerin değerlendirmeleri:

Çalışmaların iki mahalleyi birbirine bağlayan yolu yenilediğini belirten Yangı Mahalle Muhtarı Zekariya Demirel, "Altyapı çalışmaları tamamlandı, şimdi üstyapı çalışmalarına geçilecek. Ahmet Başkanımıza ve Ali Başkanımıza mahalle halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.

Yeşilköy Mahalle Muhtarı Selver Gün, "Yangı ve Yeşilköy’ü birbirine bağlayan yolumuz kötü durumdaydı. Muhtarımızla birlikte yolun yenilenmesi için talepte bulunduk. Köyceğiz Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemizin iş birliğiyle yolumuz yenilendi" ifadelerini kullandı.

Zeytinalanı Mahalle Muhtarı Sezgin Koçyiğit, "Yapılan hizmeti çok yerinde buluyorum. Sağ olsun belediyemiz konuya el attı ve yeni yolumuza kavuştuk. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Döğüşbelen Mahalle Muhtarı Selçuk Gökpınar, "Döğüşbelen ile Zaferler arasındaki yolumuz stabilizeydi. Güvenli olmayan yol, araçların da zarar görmesine neden oluyordu. Sağ olsun Ahmet Başkanımız ve Ali Başkanımızın talimatlarıyla yolumuz yenileniyor" dedi.

Zaferler Mahalle Muhtarı Sedat Ayhan, "Zaferler ile Döğüşbelen’i birbirine bağlayan bu yolun asfaltlanmasıyla vatandaşlarımız güvenli ve konforlu ulaşıma kavuşacak. Ahmet Başkanımıza, Ali Başkanımıza ve emeği geçen tüm personele teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toparlar Mahalle Muhtarı Bilal Toroz ise, "Yolumuz yıllardır toprak ve çukurlu durumdaydı. Başta Ahmet Başkanımız olmak üzere Ali Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Ulucami Mahalle sakinlerinden Ufuk Selçuk da yapılan hizmetin bölge ulaşımını kısalttığını belirterek yetkililere teşekkür etti.

Belediye yetkililerinin açıklamaları:

Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, "Köyceğiz genelinde sathi kaplama ve sıcak asfalt çalışmalarıyla yollarımızı yenilemeye devam ediyoruz. Bu çalışmaları Muğla Büyükşehir Belediyemizle iş birliği içerisinde gerçekleştiriyoruz. Her zaman yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’a çok teşekkür ediyorum. İnşallah Köyceğiz’de girilmemiş sokak, yapılmamış yol bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da yatırımların ilçe belediyeleriyle ortak akılla yürütüldüğünü vurgulayarak, "Muğla’mızın her ilçesinde, her mahallesinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeterek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Köyceğiz’de de hem ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek hem de kentimizi geleceğe hazırlamak için yatırımlarımıza devam ediyoruz" dedi.

Tamamlanan ve devam eden çalışmaların sona ermesiyle birlikte vatandaşların konforlu ve güvenli yollara kavuşması hedefleniyor; ekipler ayrıca yağışlı dönemlerde yaşanabilecek sorunları önlemek için altyapı güçlendirmelerini sürdürecek.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KÖYCEĞİZ’DE YOL YENİLEME VE ALTYAPI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. 7...

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KÖYCEĞİZ’DE YOL YENİLEME VE ALTYAPI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. 7 FARKLI GÜZERGAHTA YOL ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN, CENGİZ TOPEL VE HALDUN MENTEŞOĞLU CADDELERİNDE YAĞMURSUYU ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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