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Cumhuriyet bayramında 103 yaşındaki Kore gazisi anılarını gençlerle paylaştı

Pirağa Uzun, 29 Ekim'de Trabzon Üniversitesi heyetiyle buluşup Kore yıllarını, Komutanı Tahsin Yazıcı ile anılarını ve gençlere mesajlarını anlattı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 16:44

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Cumhuriyet bayramında 103 yaşındaki Kore gazisi anılarını gençlerle paylaştı

Cumhuriyet Bayramı ziyaretinde anılar paylaşıldı

Türkiye’nin yaşayan en yaşlı gazilerinden 103 yaşındaki Kore gazisi Pirağa Uzun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Trabzon Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileriyle bir araya geldi. Ziyarette Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Yılmaz, Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurettin Çakıcı ile öğrenciler yer aldı.

Gençlerle sohbet ve hatıralar:

Uzun, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak Türkiye’nin Kore’ye müdahalesinin üzerinden geçen 75 yıle ilişkin anılarını paylaştı. Silah arkadaşlarıyla yürüttüğü mücadeleyi ve Komutanı Tahsin Yazıcı ile yaşadığı anıları unutamadığını söyleyen Uzun, savaş yıllarına dair hatıralarını içtenlikle anlattı. Ziyarette gazinin, "Bugün olsa yine giderim" sözleri dikkat çekti.

Akademik ve pedagogik yaklaşım:

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Yılmaz, gençlerin gazi Pirağa Uzun ile henüz hayattayken bir araya gelmesinin pedagojik açıdan önemine vurgu yaptı. Yılmaz, kuşaklar arası bilinç aktarımında kahraman bir gazinin anılarını birinci ağızdan dinlemenin, gençlerde milli ve manevi duyguları harekete geçireceğini belirterek üniversite olarak bu tür etkinliklerin süreceğini söyledi.

Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurettin Çakıcı ise gazinin beyanlarının kendileri için belge niteliği taşıdığını vurguladı ve böyle bir buluşmanın tarihçilik açısından kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu ifade etti.

Aileden açıklama:

Gazi Pirağa Uzun’un oğlu Şerif Uzun de, özellikle Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleriyle birlikte babasına gösterilen ilginin arttığını söyledi. Şerif Uzun, ayrıca Güney Kore’nin gazilere yönelik teveccühünün her dönemde yoğun olduğunu dile getirdi.

Ziyaret, Cumhuriyet Bayramı bağlamında kuşaklar arası bağların güçlendirilmesi ve gençlerin tarih bilincinin pekiştirilmesi amacını taşıyan samimi bir buluşma olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE&#039;NİN YAŞAYAN EN YAŞLI GAZİLERİNDEN 103 YAŞINDAKİ KORE GAZİSİ PİRAĞA UZUN, 29 EKİM...

TÜRKİYE'NİN YAŞAYAN EN YAŞLI GAZİLERİNDEN 103 YAŞINDAKİ KORE GAZİSİ PİRAĞA UZUN, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA KENDİSİNİ ZİYARET EDEN TRABZON ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİ VE ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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