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Köylüler el ele verdi: Çatıksu'da ana su hattı için imece

Çatıksu köyünde muhtar Numan Şahin'in çağrısıyla imece başlatıldı; köylüler ana su hattını yenileyerek içme suyunu sürekli hale getirmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 09:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Köylüler el ele verdi: Çatıksu'da ana su hattı için imece

Köylüler el ele verdi: Çatıksu'da ana su hattı için imece

Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Çatıksu köyünde uzun süredir gündemde olan içme suyu sorunu için köylüler sahaya indi. Köy muhtarı Numan Şahin'in çağrısıyla organize edilen çalışma, ana su hattının yenilenmesini hedefliyor.

imece çalışması nasıl ilerliyor:

Çalışma kapsamında Büyük dağ bölgesine ulaştırılacak ana hat borularının nakli köylülerin sağladığı araç ve ekipmanlarla gerçekleştiriliyor. Nakliye ve montaj işlerinde köy sakinleri hem işçilik hem de lojistik destek sağlıyor. Çalışmalara Vahap Yılmaz, Medet Oğul, Murat Yılmaz, İnanç Oğul, Fatih Şahin, Hüseyin Emre Hasan Oğul, Hüseyin Durmuş, Semih Şahin, Osman Durmuş ve Recep Oğul ile çok sayıda köy sakini katıldı.

tamamlama hedefi ve toplumsal dayanışma:

Muhtar Numan Şahin, imeceye katılan ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Ana su hattındaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Çatıksu köyünün içme suyu sorununu gidermek ve suyun sürekliliğini sağlamak hedefleniyor.

BAYBURT’TA İÇME SUYU SORUNUNA KÖYLÜLERDEN İMECE USULÜ ÇÖZÜM

BAYBURT’TA İÇME SUYU SORUNUNA KÖYLÜLERDEN İMECE USULÜ ÇÖZÜM

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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