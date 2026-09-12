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Köyünde son yolculuk: Kıbrıs gazisi Zeki Küçük defnedildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Cihangazi Köyü'nde yaşayan 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Zeki Küçük, ikindi namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 09:36

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Köyünde son yolculuk: Kıbrıs gazisi Zeki Küçük defnedildi

Cihangazi Köyü'nde uğurlandı:

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Cihangazi Köyü'nde ikamet eden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Zeki Küçük hayatını kaybetti.

Cenaze töreni ve defin:

Merhum Zeki Küçük için dün ikindi namazına müteakip köyde cenaze namazı kılındı. Törenin ardından Zeki Küçük, Cihangazi Köyü Mezarlığı'na defnedildi.

Defin sırasında köy halkı ve yakınları törene katılarak aileye başsağlığı dileklerini iletti ve son görevlerini yerine getirdi.

KIBRIS GAZİSİ ZEKİ KÜÇÜK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

KIBRIS GAZİSİ ZEKİ KÜÇÜK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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