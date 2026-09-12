Köyünde son yolculuk: Kıbrıs gazisi Zeki Küçük defnedildi

Cihangazi Köyü'nde uğurlandı:

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Cihangazi Köyü'nde ikamet eden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Zeki Küçük hayatını kaybetti.

Cenaze töreni ve defin:

Merhum Zeki Küçük için dün ikindi namazına müteakip köyde cenaze namazı kılındı. Törenin ardından Zeki Küçük, Cihangazi Köyü Mezarlığı'na defnedildi.

Defin sırasında köy halkı ve yakınları törene katılarak aileye başsağlığı dileklerini iletti ve son görevlerini yerine getirdi.

KIBRIS GAZİSİ ZEKİ KÜÇÜK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI