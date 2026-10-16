Kozan'da bahçelere zarar veren dolu sonrası ön hasar tespiti başlatıldı

Kozan'da ön hasar tespit çalışmaları başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından etkili olan dolu yağışı, bazı tarım arazilerinde zarar oluşturdu. İlçe genelinde başlayan ön hasar tespit çalışmalarını Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mutlu Karataş ile teknik personel yürütüyor.

Etkilenen mahalleler ve zarar biçimi

Dolu yağışının özellikle Aslanlı, Boztahta, Ferhatlı, Eskimantaş ve Karahamzalı mahallelerindeki bahçelerde hasara yol açtığı bildirildi. Sahada yapılan ön incelemelerde ağaç ve ürün örtülerinde gözle görünen zedelenmeler tespit edildi.

Üreticilere başvuru çağrısı

Mutlu Karataş, hasar tespit çalışmalarının tamamlanabilmesi için üreticilerin başvuruda bulunmasının gerektiğini vurguladı. Üreticilerden tarım arazilerini kontrol ederek zarar gören parselleri belirlemeleri ve yalnızca gerçek zarar gören parselleri doğru ve eksiksiz şekilde beyan etmeleri istendi. Bu bildirimlerin yapılması, ön hasar tespit sürecinin sağlıklı ilerlemesi açısından önem taşıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, teknik ekiplerin sahadaki çalışmaları sürdürdüğünü ve üreticilerin yönlendirme için müdürlükle iletişime geçebileceklerini belirtti.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE 14 EKİM GECESİ ETKİLİ OLAN DOLU YAĞIŞININ TARIM ARAZİLERİNDE OLUŞTURDUĞU ZARARIN BELİRLENMESİ İÇİN ÖN HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI. CENNET HURMASI BAHÇELERİNİN DE ETKİLENDİĞİ BÖLGEDE ÜRETİCİLERE BAŞVURU ÇAĞRISI YAPILDI.