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Kozan'da karadan ve havadan süren müdahalenin bıraktığı tahribat havadan görüldü

Enizçakırı Mahallesi'nde gece başlayan orman yangınına 3 uçak, 9 helikopter, 55 arazöz ve 476 personel müdahale ediyor; tahribat havadan görüntülendi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 13:59

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kozan'da karadan ve havadan süren müdahalenin bıraktığı tahribat havadan görüldü

Kozan'da karadan ve havadan süren müdahalenin bıraktığı tahribat havadan görüldü

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Enizçakırı Mahallesi'nde gece saatlerinde başlayan orman yangınına karşı yürütülen söndürme çalışmaları hem havadan hem de karadan yoğun şekilde sürüyor. Havadan elde edilen görüntüler, yangının geniş bir alanda orman örtüsünde tahribata yol açtığını ve bölgeden yoğun dumanların yükseldiğini gösterdi.

Müdahale ekipleri ve kullanılan araçlar:

Söndürme çalışmalarına 3 uçak, 9 helikopter, 2 İHA, 1 TOMA, 55 arazöz ve 14 su tankeri ile destek veriliyor. Bölgede toplam 112 araç ve 476 personel görev yapıyor; ekiplerin koordinasyonu sürekli olarak güçlendiriliyor.

Rüzgar, yeniden alevlenmeler ve vatandaş desteği:

Sahada görevli ekipler, rüzgarın etkisiyle bazı noktalarda alevlerin yeniden yükselmesi nedeniyle müdahaleyi yoğunlaştırdı. Yerel halk da söndürme çalışmalarına katkı sunuyor; bazı vatandaşlar ellerindeki hortumlarla yangın söndürme çabalarına destek veriyor. TOMA ve kara ekipleri alevlerin yayılmasını engellemeye yönelik hat oluşturma ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Havadan çekilen görüntüler, yangının etkilediği alanın boyutunu ve yükselen dumanları net şekilde ortaya koyarken, ekiplerin gece gündüz süren çalışmalarıyla olası yeni alevlenmelere anında müdahale edilmeye çalışıldığı bildirildi.

Kozan’daki yangının ardından tahribat böyle görüntülendi

Kozan’daki yangının ardından tahribat böyle görüntülendi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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