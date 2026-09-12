Kozan'da motosiklet kazasında 17 yaşındaki Ayaz son yolculuğuna uğurlandı

Kozan'da motosiklet kazası

Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Ayaz Işık hayatını kaybetti. Olay, Tufanpaşa Mahallesi İlikçikuyu Sokak üzerinde gerçekleşti.

Kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saat 09.15 sıralarında, 01 BCN 408 plakalı motosikleti kullanan Yunus Emre S. ile 01 BDA 561 plakalı motosikleti süren Ayaz Işık arasında çarpışma şeklinde yaşandı. Çarpışma sonucu her iki sürücü de yaralandı.

Tedavi süreci:

Kazada yaralanan Ayaz Işık önce Kozan Devlet Hastanesi'nde ilk müdahaleye alındı. Durumunun ağır olması nedeniyle sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların müdahalelerine rağmen Işık kurtarılamadı.

Cenaze töreni ve katılımcılar:

Lise son sınıf öğrencisi olan Ayaz Işık'ın cenazesi, Kozan Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Törene Işık'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra okul arkadaşları ve öğretmenleri de katıldı.

Olayla ilgili soruşturma yetkililer tarafından sürdürülüyor; kazanın kesin nedenine ilişkin detaylar yetkililerin yapacağı inceleme sonrası açıklanacak.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE MOTOSİKLET KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN 17 YAŞINDAKİ AYAZ IŞIK, GÖZYAŞLARI ARASINDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.