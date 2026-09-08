Kozan'da orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde, sabah saatlerinde Düzağaç Mahallesi Dağılcak mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

yangının çıktığı alan ve ihbar:

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

müdahale ve devam eden çalışmalar:

Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Söndürme ve soğutma çalışmaları bölgede devam ediyor; yetkililer güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE DAĞILCAK MEVKİSİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI.