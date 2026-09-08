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Kozan'da orman yangınında bazı evler küle döndü

Adana'nın Kozan ilçesi Enizçakırı Mahallesi'nde gece çıkan orman yangınında bazı evler tamamen, bazılarında ise dış cephe ve bahçe hasarı oluştu.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 15:43

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kozan'da orman yangınında bazı evler küle döndü

Kozan'da yangın sonrası evlerin havadan görüntüleri paylaşıldı

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Enizçakırı Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan orman yangını, bazı evlerin tamamen yanmasına bazı evlerde ise bahçe ve dış cephe hasarına yol açtı. Olay yerindeki yanan ve zarar gören yapılar, yangın sonrası havadan yapılan çekimlerle kayda geçirildi.

bölgede yaşanan hasar ve kaygılar:

Mahalle sakinleri, yangının kısa sürede yayıldığını ve büyük zarar verdiğini aktarıyor. "6 tane ev yandı, gitti" diyen Osman Kurt, "Dün akşam yangın çıktı. Yangında gittik, evin birini söndürdük. Baya malzeme yanmıştı. Hanımı alıp aşağı mahalleye indim. Sonra da evin yanıyor dediler geri döndüm. Çok büyük bir yangın. 6 tane ev yandı gitti. Çoğu evlerde de hasar çok, yapacak hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

Osman Kurt ayrıca kendi evini son anda kurtardığını ve bahçe ile bostanının yandığını belirtti: "Bende son anda kurtardım kendimi evimi. Benim evde gitmişti, ama baya bir masrafım var. Bostan, bahçe hepsi yandı."

mahalle sakinlerinin önceliği can güvenliği oldu:

Bölgede yaşayan Hüseyin Kurt, yangın anında şehirde olduğunu ve gece haber alıp sabah geldiğini söyledi: "Direkten çıkmış yangın. Burada annem kalıyordu, annemi de götürmüşler. Herkese geçmiş olsun yapacak bir şey yok. Can kaybı olmadı, mala gelende zaten yerine gelir. Yeter ki insanlarımıza bir şey olmasın, önemli olan bu."

Yangına müdahale çalışmaları havadan ve karadan sürüyor. Yetkililer, bölgede söndürme ve soğutma faaliyetlerinin devam ettiğini bildiriyor.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI SEBEBİYLE YANAN EVLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI SEBEBİYLE YANAN EVLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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