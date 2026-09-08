Lüleburgazda arılıklarda saha incelemesi: kovanlar ve üretim verileri yerinde değerlendirildi

Lüleburgazda arılıklarda saha incelemesi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Lüleburgaz ilçesindeki arılıklarda arılı kovan tespiti amacıyla yerinde kontroller gerçekleştirdi. İncelemeler sırasında kovanlara ilişkin üretim verileri incelendi.

çalışmanın kapsamı:

Teknik personel, arılıkları saha koşullarında değerlendirerek kovanların bakım durumu ve üretim süreçlerine ilişkin mevcut verileri analiz etti. Gözlemler, kovan yönetimi ve çevresel koşullar çerçevesinde gerçekleşti.

arıcılarla bilgi paylaşımı:

Çalışma kapsamında personel ile arıcılar arasında bakım teknikleri üzerine karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı ve üretim süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

KIRKLARELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK PERSONELLERİNCE, LÜLEBURGAZ’DA BULUNAN ARILIKLARDA ARILI KOVAN TESPİTİ AMACIYLA YERİNDE KONTROLLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.