Bolu yaylalarında sessiz tanıklar: fotokapanlar yaban hayatını kayıt altına aldı

Bolu yaylalarında sessiz tanıklar

Doğasever İsmail Acar, kent merkezine bağlı yaylalardaki ormanlık alanlara yerleştirdiği fotokapanlarla bölgedeki yaban hayatını izledi. Yaklaşık 3 ay süren kayıtlar, hayvanların insan etkinliğinden uzak doğal davranışlarını ortaya koydu.

fotokapanların kurulumu ve çalışma biçimi:

Acar, yaylalarda belirlediği noktalara kameralar yerleştirerek hayvanların en sık kullandığı patikalar ve beslenme alanlarını hedefledi. Kurulan cihazlar, gece ve gündüz hareket eden türlerin görüntülerini hareket algılayarak kaydetti; bu sayede hayvanların doğal ortamlarındaki davranışları bozulmadan kayıt altına alındı.

görüntülerin gösterdiği türler ve çeşitlilik:

Fotokapanlara yansıyan görüntülerde ayı, karaca, geyik, domuz, porsuk ve yaban kedisi gibi türler yer aldı. Farklı türlerin aynı bölgede gözlemlenmesi, Bolu ormanlarındaki biyolojik çeşitliliğin ve habitatın taşıdığı değerin bir göstergesi oldu.

Bu tür kayıtlar, yerel yaban hayatının izlenmesi ve korunması açısından önemli veri sağlıyor. Acar’ın çalışması, bölge halkının ve doğaseverlerin yaban hayatına dair farkındalığını artırırken, orman ekosistemindeki tür dağılımı ve davranışları hakkında somut gözlemler sunuyor.

BOLU’DA DOĞASEVER İSMAİL ACAR’IN ORMANLIK ALANLARA YERLEŞTİRDİĞİ FOTOKAPANLAR, YAKLAŞIK 3 AY BOYUNCA AYI, KARACA, GEYİK, DOMUZ, PORSUK VE YABAN KEDİSİNİ DOĞAL ORTAMLARINDA KAYDETTİ.