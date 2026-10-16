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Kozan’da sabah çarpışması: ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Düzağaç mevkiinde sabah meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı; ağır yaralanan 58 yaşındaki Adem Pekdur kurtarılamadı, iki yaralının tedavisi sürüyor.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 12:21

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kozan’da sabah çarpışması: ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Kaza ve müdahale:

Adana'nın Kozan ilçesi, Düzağaç mevkiinde sabah saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. 01 RT 396 plakalı aracı yöneten Adem Pekdur ile karşı yönden gelen 06 DZC 114 plakalı aracı kullanan Ziya K. (28) ve araçta bulunan Umut Y. (33) yaralandı.

Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden ve yaralıların durumu:

Hastanede tedavi gören 58 yaşındaki Adem Pekdur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar Ziya K. ve Umut Y.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; kaza nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

HASTANEDE TEDAVİSİ SÜREN YARALILARDAN ZİYA K. VE UMUT Y.&#039;NİN HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNMADIĞI...

HASTANEDE TEDAVİSİ SÜREN YARALILARDAN ZİYA K. VE UMUT Y.'NİN HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNMADIĞI ÖĞRENİLİRKEN JANDARMA EKİPLERİ KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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