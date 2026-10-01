Kozluk'ta balkon temizliği sırasında elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi

Olayın gelişimi:

Batman'ın Kozluk ilçesi Çevrecik köyünde meydana gelen olayda, 53 yaşındaki Nezahat Yavuz, evinin balkonunu yıkadığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Yakınlarının fark etmesi üzerine 112 acil sağlık ekiplerine haber verildi. Ağır yaralanan Yavuz, yakınlarının yardımıyla sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Müdahale ve sonuç:

Kadın, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Yavuz hastanede hayatını kaybetti.

Soruşturma ve inceleme:

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

YAKINLARININ YARDIMIYLA BATMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE KALDIRILAN YAVUZ, DOKTORLARIN YAPTIĞI TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ.