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Kozluk'ta balkon temizliği sırasında elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi

Batman'ın Kozluk ilçesi Çevrecik köyünde 53 yaşındaki Nezahat Yavuz, balkonunu yıkarken elektrik akımına kapıldı; hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:00

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 09:01

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kozluk'ta balkon temizliği sırasında elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi

Olayın gelişimi:

Batman'ın Kozluk ilçesi Çevrecik köyünde meydana gelen olayda, 53 yaşındaki Nezahat Yavuz, evinin balkonunu yıkadığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Yakınlarının fark etmesi üzerine 112 acil sağlık ekiplerine haber verildi. Ağır yaralanan Yavuz, yakınlarının yardımıyla sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Müdahale ve sonuç:

Kadın, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Yavuz hastanede hayatını kaybetti.

Soruşturma ve inceleme:

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

YAKINLARININ YARDIMIYLA BATMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE KALDIRILAN YAVUZ, DOKTORLARIN...

YAKINLARININ YARDIMIYLA BATMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE KALDIRILAN YAVUZ, DOKTORLARIN YAPTIĞI TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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