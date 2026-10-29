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Kozluk'ta tek taraflı kaza: iki kişi yaralandı

Batman'ın Kozluk ilçesi Samanyolu köyünde bir aracın duvara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 16:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kozluk'ta tek taraflı kaza: iki kişi yaralandı

kaza nasıl gerçekleşti:

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu köyü yakınlarında bir aracın duvara çarpması sonucu tek taraflı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı.

yaralıların müdahalesi:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma:

Kazayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

BATMAN’IN KOZLUK İLÇESİNDE BİR ARACIN DUVARA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ...

BATMAN’IN KOZLUK İLÇESİNDE BİR ARACIN DUVARA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI. İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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