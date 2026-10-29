Kozluk'ta tek taraflı kaza: iki kişi yaralandı

kaza nasıl gerçekleşti:
Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu köyü yakınlarında bir aracın duvara çarpması sonucu tek taraflı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı.
yaralıların müdahalesi:
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
soruşturma:
Kazayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.
BATMAN’IN KOZLUK İLÇESİNDE BİR ARACIN DUVARA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI. İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.
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