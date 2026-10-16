Kreş çağındaki çocuklar sonbahar virüslerine daha savunmasız

Sonbahar ve kışta artan viral enfeksiyonlar:

Özel Denizli Egekent Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Muhammed Hafit Arvas, sonbahardan kışa geçiş döneminde çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları ve ishal vakalarının sıklaştığını bildiriyor. Arvas, özellikle kreş ve anaokulu çağındaki çocukların risk altında olduğunu vurguluyor ve aileleri koruyucu önlemler konusunda uyarıyor.

En sık görülen hastalıklar:

Dr. Arvas, mevsim geçişlerinde çocuklarda en sık viral üst solunum yolu enfeksiyonları, krup, el ayak ağız hastalığı ve ishal vakalarıyla karşılaşıldığını belirtiyor. Zaman zaman su çiçeği ve bakteriyel bademcik enfeksiyonlarına da rastlandığını kaydetti. Öne çıkan etkenler arasında adenovirüs, parainfluenza, influenza, RSV, Coxsackie virüsleri ve rinovirüsler sayılıyor. Ayrıca streptokok kaynaklı bademcik enfeksiyonları da okul çağında daha sık görülüyor.

Kreş ve anaokulu döneminde neden risk artıyor:

Yeni anaokuluna başlayan çocukların daha sık hastalandığını aktaran Arvas, bunun ana nedeninin çocukların daha önce karşılaşmadıkları virüs ve bakterilerle yoğun temas etmesi olduğunu söyledi. Çocukların bağışıklık sistemleri bu etkenleri tanıma ve yanıt geliştirme sürecinde olduğundan, hastalık sıklığı artabiliyor. Dr. Arvas, özellikle 1-3 yaş arasındaki çocuklarda krupun parainfluenza virüsleriyle ilişkilendirildiğini, bu durumun öksürük, ses kısıklığı ve bazı vakalarda solunum güçlüğüne yol açabileceğini hatırlattı.

Korunma ve günlük önlemler:

Ailelerin sıkça sorduğu "kış boyunca hiç hasta olmamayı sağlayacak ilaç var mı?" sorusuna yanıt veren Arvas, böyle bir tek ilaç olmadığını, bağışıklığın birden fazla unsur tarafından desteklendiğini söyledi. Dengeli beslenme, kaliteli uyku ve doğru hijyen alışkanlıkları bağışıklığın temelini oluşturuyor. Beslenmede protein, karbonhidrat ve sağlıklı yağ dengesinin, mevsimine uygun sebze ve meyve tüketiminin ve yeterli su alımının önemine dikkat çekildi; abur cubur tüketiminin sınırlandırılması önerildi.

Hijyen açısından tuvalet sonrası ve yemekten önce ellerin yıkanması, temiz su tüketimi ve bulaşıcı hastalıkların yaygın olduğu ortamlarda ek önlemler alınması gerektiği vurgulandı. Aşılamanın, önlenebilir hastalıklara karşı korunmada kritik bir rol oynadığı hatırlatıldı; ailelerin çocuklarının aşı takvimini takip etmesi gerektiği belirtildi.

Vitamin ve mineral takviyeleri konusunda Arvas, bu takviyelerin her çocuk için rutin uygulanmaması gerektiğini belirtti. Gerekli durumlarda hekim değerlendirmesiyle D vitamini, B12 ve çinko gibi eksikliklerin araştırılması ve takviyenin sadece hekim önerisiyle yapılması gerektiğini söyledi.

Okul başarısı ve yaşam alışkanlıkları:

Dr. Arvas, çocuğun okul başarısının yalnızca akademik becerilerle ölçülmemesi gerektiğini, bedensel ve ruhsal sağlığın öğrenme sürecinde belirleyici olduğunu vurguladı. Sık hastalanmanın devamsızlığa yol açabileceğini; dengeli beslenme, düzenli uyku ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının dikkat ve derse katılımı desteklediğini ifade etti. Aile ortamının huzurlu olmasının, çocuğun kendini güvende hissetmesinin gelişim ve başarıya katkı sağladığına dikkat çekti.

Ayrıca Arvas, ekran kullanımına ilişkin uyarılar yaptı: uzun süreli ve kontrolsüz ekran süresinin uyku düzenini bozabileceği, dikkat süreçlerini olumsuz etkileyebileceği ve bazı çocuklarda davranış sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Bu nedenle ekran süresinin sınırlandırılması, yaşa uygun içerik seçilmesi ve ailelerin çocuklara örnek olması gerektiği hatırlatıldı. "Çocuklar anne ve babalarını örnek alıyor," diyerek aile içi alışkanlıkların önemine vurgu yaptı.

Sonuç olarak Uzm. Dr. Muhammed Hafit Arvas, sonbahar-kış döneminde özellikle kreş ve anaokulu çağındaki çocukların daha dikkatli takip edilmesini; aşı takibi, el hijyeni, dengeli beslenme, düzenli uyku, hekim önerisi olmadan vitamin takviyesinden kaçınılmasını ve ekran süresinin sınırlandırılmasını öneriyor.

SONBAHARLA BİRLİKTE ARTAN VİRAL ENFEKSİYONLARA KARŞI AİLELERİ UYARAN ÖZEL DENİZLİ EGEKENT HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI DR. MUHAMMED HAFİT ARVAS, ÖZELLİKLE KREŞ VE ANAOKULU ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN RİSK ALTINDA OLDUĞUNU BELİRTTİ. DR. ARVAS; DENGELİ BESLENME, KALİTELİ UYKU, EL HİJYENİ, AŞI TAKİBİNİN YANI SIRA VİTAMİN TAKVİYELERİNİN HEKİM ÖNERİSİ OLMADAN KULLANILMAMASI VE EKRAN SÜRESİNİN SINIRLANDIRILMASI GEREKTİĞİNİ VURGULADI.