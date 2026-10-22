mekke ittifakı anlaşması komisyon gündemine geliyor

Mekke İttifakı Anlaşması komisyonun gündemine alınıyor

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Mekke İttifakı Anlaşması'nın Meclis Başkanlığı'ndan komisyonda görüşülmek üzere sevk edildiğini açıkladı. Açıklama, Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wıseler ile TBMM'deki görüşmesi öncesinde yapıldı.

Komisyon takvimi ve süreç:

Oktay, anlaşmanın gelecek hafta salı günü Dışişleri Komisyonu'nda toplanacak oturumda ele alınacağını belirtti. Komisyon toplantısının kamuoyuna açık olacağını ve tüm çerçevesiyle değerlendirme yapılacağını söyledi.

Görüşme sonrası yol haritası:

Komisyondaki değerlendirme sonucunda kararın Genel Kurul'a sevk edileceği ifade edildi. Oktay, ayrıca Bedir Anlaşması ile birlikte söz konusu anlaşmanın da olumlu gelişmeler olduğunu belirtti.

Toplantı öncesi yapılan değerlendirme ve komisyon sürecinin işletilme biçimi, Meclis içtüzüğü çerçevesinde şekillenecek ve kamuoyuna takip edilebilir şekilde yansıtılacak.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: "Mekke Anlaşması gelecek hafta salı günü Dışişleri Komisyonu’nda görüşülecek"