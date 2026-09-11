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Kubbe Dağı virajında tır devrildi: iki kişi yaralandı

Malatya'nın Pütürge ilçesi Kubbe Dağı mevkiinde saat 16.30'da virajı alamayan tır devrildi; 2 kişi yaralandı, ekipler yaralıları hastaneye sevk etti.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 17:20

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 17:32

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kubbe Dağı virajında tır devrildi: iki kişi yaralandı

Kaza ayrıntıları

Malatya'nın Pütürge ilçesi Kubbe Dağı mevkiinde meydana gelen kazada, Malatya istikametinden Pütürge yönüne giden bir tır virajı alamayarak devrildi. Olay, saat 16.30 sıralarında gerçekleşti.

Kazanın oluş şekli

Edinilen bilgilere göre tır sürücüsünün virajı alamaması sonucu araç yan yatarken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazanın doğrudan nedenine ilişkin olarak yetkililer inceleme yürütüyor.

Müdahale ve soruşturma

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emniyet ve jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alıp, olayla ilgili soruşturma başlattı.

MALATYA&#039;DA TIR DEVRİLDİ: 2 YARALI

MALATYA'DA TIR DEVRİLDİ: 2 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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