Küçük eller toprakla buluştu: Emet'te bilim ve tarımın keşfi

Emet'te öğrenciler tarım ve bilimi uygulamalı olarak tanıdı

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında düzenlenen "Topraktan Bilime, Bilimden Geleceğe" etkinliği, öğrencilere hem tarımın temelini hem de modern tarım yöntemlerini tanıttı.

Uygulamalı eğitimle öğrenme:

Etkinlikte öğrencilerle birlikte fide dikimi gerçekleştirildi; toprak yapısının önemi, bitki yetiştirmede dikkat edilecek temel aşamalar ve bakım uygulamaları uygulamalı olarak gösterildi. Bu bölüm çocukların el becerilerini geliştirmesini sağlarken, toprağın üretimdeki rolü somut örneklerle aktarıldı.

Modern yöntemlerin tanıtımı:

Ayrıca topraksız tarım uygulamaları tanıtılarak öğrencilere seralardan farklı sistemlerde bitki yetiştirmenin temel prensipleri anlatıldı. Öğrenciler, geleneksel yöntemlerle modern teknikler arasındaki farkları gözlemleme ve yeni yaklaşımları deneyimleme fırsatı buldu.

Yetkililer, çocukları küçük yaşlardan itibaren tarımla buluşturmanın doğa sevgisini geliştirmek ve üretim bilinci aşılamak açısından önemine dikkat çekti. Bu tür etkinliklerin, geleceğin teminatı olan çocukların tarıma ve bilime olan ilgisini artırmayı ve sürdürülebilir üretime yönelik farkındalığı güçlendirmeyi hedeflediği vurgulandı.

KÜTAHYA'NIN EMET İLÇESİNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ÖĞRENCİLER, FİDE DİKİMİ VE TOPRAKSIZ TARIM UYGULAMALARIYLA TANIŞTI.