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Küçük ve orta ölçekli işletmelere 75 milyon liraya kadar kredi ve 20 puan hibe desteği

KOSGEB'in Küresel Rekabetçilik Destek Programı ile KOBİ'lere 75 milyon TL'ye kadar kredi, 20 puan geri ödemesiz destek ve KGF kefaleti sağlanacak.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 11:22

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EDİTÖR: Berk Doğan

Küçük ve orta ölçekli işletmelere 75 milyon liraya kadar kredi ve 20 puan hibe desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB aracılığıyla yürütülen Küresel Rekabetçilik Destek Programı kapsamında işletmelere önemli finansman imkanları sağlanacağını açıkladı. Paylaşımında programın KOBİ'lerin yüksek katma değerli üretim yapmalarını, uluslararası pazarlarda daha güçlü konum elde etmelerini ve sürdürülebilir büyümelerini hedeflediğini belirtti.

Kacır'ın açıklamasına göre program kapsamında işletmelere 75 milyon liraya kadar kredi imkanı, 20 puanlık geri ödemesiz finansman desteği ve KGF kefaleti sağlanacak. Bu paket, üretim kapasitesini, ihracat potansiyelini ve Ar-Ge odaklı yatırımları artırmayı amaçlıyor.

Kapsam ve öncelikler:

Programa başvurabilecekler arasında hızlı büyüyen ve ihracatını artıran işletmeler, Ar-Ge yatırımlarını artıran KOBİ'ler ile yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren orta ölçekli işletmeler yer alıyor. Ayrıca HAMLE Programı kapsamındaki öncelikli ürünler listesindeki faaliyet gösteren işletmeler ve Turcorn 100 Programı kapsamındaki işletmeler de destekten yararlanabilecek.

Bu çerçeve, sektörel öncelikler ve yüksek katma değerli üretim yapan firmalara öncelik vererek kaynakları stratejik alanlara yönlendirmeyi hedefliyor.

Finansman büyüklüğü ve başvuru süreci:

Programın 2025 yılında yürürlüğe alındığını hatırlatan Kacır, KOBİ'lere toplam 3 milyar lira finansmana erişim imkânı sağlandığını açıkladı. Bakan Kacır, daha fazla işletmenin küresel başarı hikâyelerine ortak olmasını hedeflediklerini ifade etti.

İşletmeler destek programına 30 Eylül tarihine kadar KOSGEB'in internet sitesi üzerinden başvurabilecek. Başvuru koşulları, öncelikli sektörler ve destek kalemlerinin ayrıntıları KOSGEB tarafından yayımlanan rehberde yer alıyor.

Yetkililer, başvuruların değerlendirme süreçleri ve sağlanacak kefalet mekanizmalarına ilişkin ayrıntıların KOSGEB platformunda takip edilebileceğini vurguladı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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