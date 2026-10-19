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Küçükçekmece'de çölyak hastalarına düzenli glütensiz gıda desteği

Küçükçekmece Belediyesi 2022'den bu yana ihtiyaç sahibi çölyak hastalarına 1.586 glütensiz gıda kolisi ulaştırdı; son bir yılda 216 hane desteklendi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 10:12

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Küçükçekmece'de çölyak hastalarına düzenli glütensiz gıda desteği

Küçükçekmece'de çölyak hastalarına düzenli glütensiz gıda desteği

Küçükçekmece Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çölyak hastalarının beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik glütensiz gıda kolisi hizmetini sürdürüyor. Program, özel beslenme ihtiyacı olan ailelerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı ve aile bütçesine katkı sağlamayı hedefliyor.

hizmetin kapsamı ve ulaştırılan destek:

Belediyenin uygulaması 2022 yılından beri devam ediyor. Bu süre içinde ilçede ihtiyaç sahibi hanelere 1.586 adet glütensiz gıda kolisi ulaştırıldı. Son bir yıllık dönemde ise 216 haneye düzenli destek sağlandı. Düzenli aralıklarla yapılan dağıtımlar, glütensiz ürünlere erişimde süreklilik sağlama amacı taşıyor.

neden bu destek önemli:

Glütensiz ürünler, standart gıda maddelerine göre genellikle daha yüksek fiyatlarla satılıyor; bu durum çölyak hastaları ve aileleri için ek ekonomik yük oluşturuyor. Belediyenin sağladığı koliler, yalnızca kısa vadeli yardım değil, aynı zamanda günlük yaşamda finansal baskıyı hafifletmeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların başvuruları Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla alınıyor. Başvuru için çölyak hastalığını gösteren güncel tarihli sağlık kurulu raporu gereklidir. Başvurusu uygun bulunan hanelere glütensiz gıda kolileri, belirli aralıklarla ikamet adreslerine teslim ediliyor.

Belediye yetkilileri, programın sürdürülebilirliği için ihtiyaç değerlendirmelerini düzenli olarak yapıyor ve kayıtlı hanelerin dönemselliklerini takip ediyor. Bu yaklaşım, desteğin gerçekten ihtiyacı olan kişilere ulaşmasını sağlamayı amaçlıyor.

Genel olarak hizmet, çölyak tanısı olan vatandaşların günlük beslenme standartlarını koruma ve ekonomik yüklerini hafifletme yönünde somut bir destek sunuyor. Başvuru koşullarını taşıyan vatandaşların Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile iletişime geçmeleri yeterli oluyor.

KÜÇÜKÇEKMECE&#039;DE ÇÖLYAK HASTALARININ GLÜTENSİZ GIDAYA ERİŞİMLERİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA GLÜTENSİZ...

KÜÇÜKÇEKMECE'DE ÇÖLYAK HASTALARININ GLÜTENSİZ GIDAYA ERİŞİMLERİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA GLÜTENSİZ GIDA KOLİSİ HİZMETİ DEVAM EDİYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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