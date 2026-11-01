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Poligon kavşağında çarpışan suv ve otomobilde iki sürücü yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde Poligon Kavşağı'nda suv ile otomobilin çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 21:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Poligon kavşağında çarpışan suv ve otomobilde iki sürücü yaralandı

Poligon Kavşağı'nda çarpışma

Konya’nın Karapınar ilçesinde, Poligon Kavşağı’nda meydana gelen kazada bir suv ile bir otomobil çarpıştı. Edinilen bilgiye göre, E.D. yönetimindeki 33 ED 100 plakalı suv kavşaktan dönerek Karaman istikametine geçmek isterken, Konya yönünden Karapınar istikametine seyir halinde olan H.H.E. idaresindeki 42 AST 846 plakalı otomobille çarpıştı.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Çarpışma sonucu her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, daha kapsamlı tedavi için Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatıldı:

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. Kazanın oluş biçimi, tarafların ifadeleri ve olay yerindeki bulgular değerlendiriliyor; yetkililer trafik güvenliği ve olayın nedenlerine ilişkin incelemeyi sürdürüyor.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SUV İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU...

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SUV İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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