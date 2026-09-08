Küçükçekmece'de okullar 14 eylül öncesi kapsamlı bakımdan geçti

kapsamlı hazırlıklar tamamlandı

Küçükçekmece Belediyesi, 14 Eylül'de çalacak ders zili öncesi ilçedeki eğitim kurumlarında yürütülen hazırlıkları tamamladı. Belediye ekipleri, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki devlet okullarında bakım, temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını sonlandırdı ve binaları öğrencilere teslim etti.

gerçekleştirilen çalışmalar:

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin daha hijyenik ortamlarda eğitim alabilmesi için ilçe genelindeki 168 okulun bahçelerinde yıkama ve süpürme yaptı; sınıf içleri ve ortak alanlarda temizlik yoğunlaştırıldı.

müdürlüklerin rolleri ve müdahaleler:

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 67 okulda çevre düzenlemesi, çim biçme ve ot temizliği ile kent donatılarının bakım, onarım ve boyama işlerini yürüttü. Veteriner İşleri Müdürlüğü ise toplum sağlığını korumak amacıyla ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon uyguladı ve tüm binalarda haşerelere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, 44 okulda geri dönüşüm ünitelerinin boyama ve tadilatını tamamladı.

Belediye yetkilileri, yapılan çalışmaların öğrencilerin temiz ve güvenli ortamda ders başı yapmasını sağlamayı hedeflediğini belirtti; okulların 2026-2027 eğitim öğretim yılına hazır olduğu duyuruldu.

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA SAYILI GÜNLER KALA İLÇEDEKİ EĞİTİM KURUMLARINDA HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI. 14 EYLÜL'DE ÇALACAK DERS ZİLİ ÖNCESİ İLÇEDEKİ OKULLARDA GERÇEKLEŞTİRİLEN; TEMİZLİK, BAKIM, ONARIM, İLAÇLAMA VE DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ.