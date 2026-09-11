Küçükçekmece'de sürücüsüz kamyonetin yokuş aşağı kayması iki araca çarpmayla sonuçlandı

Kaza ve ilk bilgiler

İstanbul Küçükçekmece ilçesi Sefaköy'de, park halindeyken aniden hareket eden bir kamyonetin yokuş aşağı kayması sonucu sokakta maddi hasar oluşturan bir kaza yaşandı. Olayda ölüm ya da yaralanma olmadı, ancak araçlarda hasar meydana geldi.

Kazanın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan sürücüsüz kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle yokuş aşağı hareket etmeye başladı. Sokak boyunca hız kazanan araç, park halindeki iki otomobile çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçlarda gözle görülür maddi hasar oluştu.

Görüntüler ve müdahale:

Kaza anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyonetin yokuş aşağı hızla ilerlediği, çevredekilerin bağırarak ve korna çalarak uyarıda bulunduğu ve sonrasında aracın park halindeki otomobillere çarptığı görülüyor. Olayın ardından vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı ve inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirirken, bölgedeki vatandaşlarda kısa süreli korku ve paniğe yol açan olayda can kaybı yaşanmaması olumlu olarak değerlendirildi.

Özetle, Sefaköy'de park halindeki sürücüsüz bir kamyonetin yokuş aşağı kayarak iki araca çarpması sonucu maddi hasar meydana geldi; olay cep telefonu görüntüleriyle kayıt altına alındı ve polis inceleme başlattı.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE’DE PARK HALİNDEYKEN ANİDEN HAREKET EDEN SÜRÜCÜSÜZ BİR KAMYONET, YOKUŞ AŞAĞI KAYARAK SOKAK ÜZERİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI. İKİ ARAÇTA MADDİ HASARIN MEYDANA GELDİĞİ KAZA ANI VATANDAŞLAR TARAFINDAN CEP TELEFONU İLE SANİYE SANİYE KAYDEDİLİRKEN, OLAYDA ŞANS ESERİ ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI.