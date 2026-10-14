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Küçükçekmece’de yağmur bodrumu doldurdu: itfaiye mahsur kalan vatandaşı kurtardı

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde bodrum katı suyla dolan evde mahsur kalan kişi, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye götürüldü.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:42

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Küçükçekmece’de yağmur bodrumu doldurdu: itfaiye mahsur kalan vatandaşı kurtardı

olayın gelişimi:

İstanbul'da etkili olan yağmur nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde yoğun yağış, bir binanın bodrum katını suyla doldurdu ve içeride bulunan bir kişi dışarı çıkamadı.

itfaiye müdahalesi ve kurtarma çalışması:

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı ve içeride mahsur kalan kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi sonucu şahıs güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı.

Kurtarılma anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi; görüntülerde ekiplerin koordineli çalışması ve müdahalenin aşamaları yer aldı.

sağlık durumu ve sonrası müdahale:

Kurtarılan vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili yetkililer ve sağlık ekipleri, gerekli kontrolleri gerçekleştirdi. Bölgedeki su tahliye çalışmaları sürüyor.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE&#039;DE YAĞMURUN ETKİSİYLE EVİ SU BASAN KİŞİ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN...

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE'DE YAĞMURUN ETKİSİYLE EVİ SU BASAN KİŞİ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI. VATANDAŞ HASTANEYE KALDIRILIRKEN, KURTARILMA ANLARI KAMERAYA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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