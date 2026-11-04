Küçüklerden büyük goller bilecik U12 liginde hafta sonu coşkusu

A Grubu'nda goller ve puanlamada hareketlilik:

Cumartesi ve Pazar günleri oynanan maçlarla Bilecik U12 Gençler Ligi A Grubu'nda 11. ve 12. haftalar tamamlandı. Hafta sonu genelinde takımların hücum yönlü oyunları çok sayıda gole sahne oldu.

11. haftada lider Söğütspor, deplasmanda Bilecik Gençlerbirliği Spor'u 9-0 mağlup ederek iddiasını sürdürdü. Aynı gün Demirköy 2018 Spor ile Pazaryerispor 1-1 berabere kaldı; Bozüyük Gücüspor ise Gölpazarıspor'u 4-0 yendi. Bu haftada Bozüyükspor BAY geçti.

Pazar gününün maçlarında lider Söğütspor, kendi sahasında Demirköy 2018 Spor'u 6-0 ile geçti. Haftanın en farklı skorlarından birini ise deplasmanda Pazaryerispor'a konuk olan Bozüyük Gücüspor kaydetti: 14-0. Ligden çekilen Bozüyükspor nedeniyle Gölpazarısporye 3-0 hükmen galibiyet yazıldı; bu haftayı Bilecik Gençlerbirliği Spor BAY geçti.

Bu sonuçlarla A Grubu puan tablosunda Söğütspor 30 puanla liderliğini korurken, Bozüyük Gücüspor 24 puan, Gölpazarıspor 21 puan ve Bilecik Gençlerbirliği Spor 15 puanla takip ediyor.

B Grubu'nda kıyasıya liderlik mücadelesi:

B Grubu'nda da sıkı bir çekişme göze çarptı. Cumartesi günkü 11. hafta maçlarında lider 4 Eylülspor, evinde Lefke Birlikspor'u 2-0 mağlup etti. Vitraspor ise kendi sahasında BFA'ya 2-0 yenildi. Osmanelispor ve 1299 Bilecikspor Kulübü rakiplerini 2-0 skorlarla geçti. Ligden çekilen Ertuğrulspor karşısında Güneşspor 3-0 hükmen galip sayıldı.

Pazar gününde Vitraspor evinde Osmanelispor'u 2-0 yenerken, 1299 Bilecik Spor Kulübü ile Güneşspor 2-2 berabere kaldı. BFA, Osmaneli deplasmanında Lefke Birlikspor'u 1-0 mağlup etti. Lider 4 Eylülspor, ligden çekilen Ertuğrulspor karşısında 3-0 hükmen galip sayıldı.

Bu sonuçlarla B Grubu'nda 4 Eylülspor 29 puanla liderliğini sürdürürken, BFA 29 puanla ikinci, Vitraspor 26 puan ve 1299 Bilecik Spor Kulübü 19 puanla lideri takip ediyor.

Hafta sonu elde edilen yüksek skorlar ve hükmen sonuçlar, gruplarda puan dengesini etkileyerek ligde giderek sıklaşan bir rekabet ortamı oluşturdu. Takımların önümüzdeki haftalarda nasıl bir performans sergileyeceği, liderlik yarışının şekillenmesinde belirleyici olacak.

BİLECİK U12 GENÇLER LİGİ'NDE GOL YAĞMURU YAŞANDI