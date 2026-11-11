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Osmangazi'de Atatürk'ün Sofya yılları sanat ve tarih vurgusuyla anıldı

Osmangazi Belediyesi ve KIRCAALİSİAD iş birliğiyle düzenlenen 'Mustafa Kemal'in Sofya Yılları' programında Atatürk 88. ölüm yıldönümünde konser, gösteri ve belgeselle anıldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 12:32

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Osmangazi'de Atatürk'ün Sofya yılları sanat ve tarih vurgusuyla anıldı

Osmangazi'de anma ve belgesel gösterimi

Osmangazi Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde 'Mustafa Kemal'in Sofya Yılları' başlıklı programla andı. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlik, belediye ile KIRCAALİSİAD iş birliğinde düzenlendi ve çok sayıda protokol üyesi ile vatandaşın katılımına sahne oldu.

protokolde öne çıkanlar:

Programa YENİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bulgaristan Bursa Konsolosu Momchil Rusinov, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, KIRCAALİSİAD Başkanı Osman Güler, RUMELİSİAD Başkanı Ali Mutlu, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı, belgesel yapımcısı Nahide Deniz, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmasında Mutlu Esendemir, Atatürk'ü saygı, sevgi, özlem ve minnetle andıklarını belirterek Cumhuriyetin gelecek nesillere aktarılması gereken en büyük emanet olduğunu vurguladı. Esendemir, 'Saat 09.05’te Türk milleti olarak Ata’mıza görevimizi yerine getirdik' ifadelerini kullandı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş hikayesinin '18 ülkede 18 ayrı dilde yayınlanmasının' gurur verici olduğunu aktardı.

Hasan Öztürk ise 10 Kasım'ın Atatürk'ün fikirlerini ve Cumhuriyet emanetini hatırlama günü olduğunu belirtti; Bulgaristan Türkleri bağlamında 'iki valizle geldiğimiz' anısını aktararak Cumhuriyetin sunduğu fırsatlara dikkat çekti. KIRCAALİSİAD Başkanı Osman Güler de Atatürk'ü sadece Türk milletinin değil bağımsızlık mücadelesi veren tüm milletlerin örnek aldığı bir lider olarak tanımladı.

sanat ve belgesel gösterimi:

Açılış konuşmalarının ardından Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, şef Rüştü Şentürk yönetiminde Atatürk'ün sevdiği eserlerden oluşan bir konser sundu. Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ise harmandalı ve vals gösterileriyle programa renk kattı.

Programın ana bölümü, Atatürk'ün 1913-1915 yılları arasında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da askeri ataşe olarak görev yaptığı dönemi, dönemin diplomatik ilişkilerini ve tarihi gelişmeleri konu alan 'Mustafa Kemal'in Sofya Yılları' belgeselinin gösterimi oldu. Gösterimin ardından protokol üyeleri, belgeselin yapımcısı Nahide Deniz'e katkılarından dolayı plaket takdim etti.

Etkinlik, anma ve kültürel içerikleri bir araya getirerek iki ülkenin ortak tarih ve kültür bağlarına işaret etti ve katılımcılara Cumhuriyet mirasının korunması gerektiği mesajını yineledi.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ&#039;NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK&#039;Ü, EBEDİYETE...

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü, EBEDİYETE İNTİKALİNİN 88'İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE DÜZENLEDİĞİ "MUSTAFA KEMAL'İN SOFYA YILLARI" PROGRAMIYLA ANDI. ATATÜRK'ÜN BULGARİSTAN'IN BAŞKENTİ SOFYA'DA ASKERİ ATAŞE OLARAK GÖREV YAPTIĞI DÖNEMİN ELE ALINDIĞI PROGRAMDA, İKİ ÜLKENİN ORTAK TARİHİ VE KÜLTÜREL BAĞLARINA DA DİKKAT ÇEKİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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