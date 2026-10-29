Kula'da cumhuriyet coşkusu

Kula'da cumhuriyetin 103. yılı programı gerçekleştirildi

Manisa'nın Kula ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı, çelenk sunma töreni, resmi program ve kültürel etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar çelenk sunma töreniyle başlayıp Kula Spor Kompleksi'nde devam eden programla sürdü. Törenlerde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu, ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Tören ve konuşmalar:

Çelenk sunma törenine Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Akif Büyüktolu ve Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez katıldı. Kula Spor Kompleksi'ndeki törende konuşan Kaymakam Talha Altuntaş, Cumhuriyet'in Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en önemli kazanımlarından biri olduğunu vurguladı. Altuntaş, Cumhuriyet'in birlik, beraberlik, milli egemenlik ve bağımsızlık simgesi olduğunu söyleyerek bu kazanımların korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti; gençlerin Cumhuriyet değerlerine sahip bireyler olarak yetişmesine vurgu yaptı.

Gösteriler, yarışmalar ve tören geçişi:

Kaymakamın konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu ve çeşitli gösteriler sergilendi. Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Kula'da faaliyet gösteren yaren ekiplerinin oyunları, halk oyunları gösterileri ve öğrencilerin hazırladığı koreografiler izleyicilerden olumlu tepkiler aldı. Program, Kula Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi Bando Takımı eşliğinde gerçekleştirilen tören geçişiyle sona erdi.

Etkinliğe; Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, Cumhuriyet Savcısı Burak Efe Koç, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Akif Büyüktolu, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Celalettin Şahbaz, Kula İlçe Emniyet Amiri Ayhan Camcı, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar program boyunca Cumhuriyetin değerlerine vurgu yapan konuşmaları dinleyip gösterileri izledi.

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103. YIL DÖNÜMÜ, DÜZENLENEN TÖREN VE ETKİNLİKLERLE COŞKU İÇERİSİNDE KUTLANDI.