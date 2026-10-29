Dolar 49,8324 +0,06%
Euro 55,6707 +0,17%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.472,20 -0,29%
EUR/USD 1,1151 -0,06%
Brent Petrol 110,17 -1,32%
--°

Kula'da cumhuriyet coşkusu

Kula'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı, tören, halk oyunları, öğrenci gösterileri ve ödül törenleriyle kutlandı; protokol ve vatandaşlar katıldı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 12:52

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Kula'da cumhuriyet coşkusu

Kula'da cumhuriyetin 103. yılı programı gerçekleştirildi

Manisa'nın Kula ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı, çelenk sunma töreni, resmi program ve kültürel etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar çelenk sunma töreniyle başlayıp Kula Spor Kompleksi'nde devam eden programla sürdü. Törenlerde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu, ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Tören ve konuşmalar:

Çelenk sunma törenine Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Akif Büyüktolu ve Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez katıldı. Kula Spor Kompleksi'ndeki törende konuşan Kaymakam Talha Altuntaş, Cumhuriyet'in Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en önemli kazanımlarından biri olduğunu vurguladı. Altuntaş, Cumhuriyet'in birlik, beraberlik, milli egemenlik ve bağımsızlık simgesi olduğunu söyleyerek bu kazanımların korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti; gençlerin Cumhuriyet değerlerine sahip bireyler olarak yetişmesine vurgu yaptı.

Gösteriler, yarışmalar ve tören geçişi:

Kaymakamın konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu ve çeşitli gösteriler sergilendi. Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Kula'da faaliyet gösteren yaren ekiplerinin oyunları, halk oyunları gösterileri ve öğrencilerin hazırladığı koreografiler izleyicilerden olumlu tepkiler aldı. Program, Kula Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi Bando Takımı eşliğinde gerçekleştirilen tören geçişiyle sona erdi.

Etkinliğe; Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, Cumhuriyet Savcısı Burak Efe Koç, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Akif Büyüktolu, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Celalettin Şahbaz, Kula İlçe Emniyet Amiri Ayhan Camcı, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar program boyunca Cumhuriyetin değerlerine vurgu yapan konuşmaları dinleyip gösterileri izledi.

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103. YIL DÖNÜMÜ, DÜZENLENEN TÖREN VE...

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103. YIL DÖNÜMÜ, DÜZENLENEN TÖREN VE ETKİNLİKLERLE COŞKU İÇERİSİNDE KUTLANDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Artvin'de meydanı dolduranlarla 103. yıl coşkusu
images

Elazığ'da Yakup Kılıç salonunda 103. yıl coşkusu mehter ve gençlerin şiirleri ön...
images

Kazakistanlı fenomenler Kocaeli'nin turizm rotalarını dijitale taşıyor
images

Denizli'de Cumhuriyet'in 103. yılında Gangster'le sanat dolu gece

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Osmaneli'nde 103. yıl coşkusu spor salonunda yaşandı

Koruma altındaki çocuklara yönelik futbol etkinliği Şırnak'ta moral verdi

Melki bereketi erkenden başladı: Tavşanlılılar Orhaneli dağlarında sezona girdi

Bahçelievler'de 3. kattan düşen işçi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek