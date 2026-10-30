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Külliyede törenli karşılama: TDT zirvesi liderleri aile fotoğrafında buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katılan liderleri törenle karşıladı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:41

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EDİTÖR: Elif Demir

Külliyede törenli karşılama: TDT zirvesi liderleri aile fotoğrafında buluştu

karşılama töreni ve protokol:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen liderleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinde karşıladı. Girişte, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden askerler ve bayraklar tören düzeniyle yer aldı.

Kapıda gerçekleştirilen karşılamada protokol uygulamaları ve tören selamları dikkat çekerken, misafir liderler Cumhurbaşkanlığı binasına giriş öncesi kısa selamlaşmalar gerçekleştirdi.

katılımcılar:

Zirveye katılmak üzere Ankara’ya gelen konuklar arasında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov yer aldı.

Karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve zirveye katılan liderler birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Daha sonra zirve kapsamında planlanan toplantılar için liderler binaya geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT Zirvesi’ne katılan liderleri karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT Zirvesi’ne katılan liderleri karşıladı

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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