yerel yönetimlerde hukuk önceliği çağrısı: Büyükakın’dan Avrupa Konseyi eleştirisi

Büyükakın: iç hukuk yolları tamamlanmadan yapılan müdahale hukuka aykırı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Ulusal Heyet üyesi Tahir Büyükakın, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 51. Genel Kurulu’nda, Kongre’nin Türkiye’deki yargı süreçlerine ilişkin AİHM nezdinde müdahil olma girişimine sert tepki gösterdi. Büyükakın, hem kürsü konuşmasında hem de oylama sonrasında yaptığı açıklamalarda, sürecin aceleci ve hukuka uygun olmayan bir yaklaşımla yürütüldüğünü savundu.

Genel Kurul’da dile getirilen çekinceler:

Büyükakın, konuşmasında kongredeki 7 yıllık üyeliği süresince benzer bir müdahillik talebinin daha önce gündeme gelmediğini hatırlatarak, “Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, bugüne kadar hiçbir AİHM davasına müdahil olma başvurusu yapmadı. Bunun son derece sıra dışı bir durum olduğuna herkesin dikkatini çekmek istiyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca, davaya ilişkin süreçlere yönelik itirazlarını şu sözlerle özetledi: “Henüz Türkiye’de iç hukuk yolları tüketilmemiş, davaya konu yargılama süreci tamamlanmamıştır. Üstelik AİHM henüz davayı kabul dahi etmemiş, tarafları dinlemeye devam etmektedir.”

Baskı oluşturma endişesi ve orantısızlık iddiası:

Büyükakın, bu aşamada yapılan müdahilliğin AİHM üzerinde hem davayı kabul etme hem de hak ihlali kararı verme baskısı oluşturacağı gerekçesiyle tarafsızlığa zarar vereceğini söyledi. Görevden alınan belediye başkanlarıyla ilgili devam eden yargı süreçlerine vurgu yapan Büyükakın, Türkiye’nin AİHM kararlarını uygulama oranının yüksekliğine dikkat çekerek, “Her şeyden önemlisi, Avrupa Konseyi üyeleri arasında AİHM kararlarını uygulama oranı en yüksek ülke Türkiye’dir. Kurucu, onurlu ve bağımsız bir üye olan Türkiye’ye karşı alınan bu karar, açıkça orantısız ve acelecidir” değerlendirmesini yaptı.

Oylamanın ardından yaptığı açıklamada ise Büyükakın, Türkiye gündemini tartışan platformlarda gözlemlenen önyargılı tutumların tekrarlandığını belirtti. “Bağımsız Türk yargısının süreçlerini muhalefet mensuplarının ağzıyla değerlendiren, yargımızı hiçe sayan bu tutum kabul edilemez, önyargılıdır ve çifte standartçıdır” sözleriyle eleştirisini sürdürdü.

Büyükakın, iç hukuk yolları tamamlanmadan müdahil olmanın Türkiye’ye yönelik büyük bir haksızlık olduğunu ve bunun Avrupa ile diyaloga dayalı sağlıklı ilişkiler üzerinde olumsuz etkileri olacağını vurguladı. Son olarak, Avrupa Özerklik Şartı’nın sınırlarını aşan bu girişimi “bağımsız Türkiye’ye karşı yapılmış siyasal bir değerlendirme” olarak nitelendirip kınadı ve kararın iki taraflı diyalog ile dostluk ilişkilerine zarar verebileceği uyarısını yineledi.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN, AVRUPA KONSEYİ’NİN TÜRKİYE’DEKİ YARGI SÜREÇLERİNE YÖNELİK AİHM’YE MÜDAHİL OLMA GİRİŞİMİNE TEPKİ GÖSTEREREK, İÇ HUKUK YOLLARI TAMAMLANMADAN ATILAN ADIMIN HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNU BELİRTTİ.