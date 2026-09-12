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Kültür yolu festivali Kahramanmaraş'ta kültür hafızasını canlandırdı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Kültür Yolu Festivali, UNESCO Edebiyat Şehri unvanı ile 9 gün boyunca kültür, sanat ve gastronomiyi bir araya getiriyor.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 13:39

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 13:42

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kültür yolu festivali Kahramanmaraş'ta kültür hafızasını canlandırdı

Kültür yolu festivali Kahramanmaraş'ta başladı

Bu yıl ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş'ta düzenlenen Kültür Yolu Festivali, Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO Edebiyat Şehri olan kentte kültür ve sanat buluşması olarak kapılarını açtı. Festival, 9 gün boyunca çocuklardan gençlere, yetişkinlerden yaşlılara dek geniş bir kitleye yönelik etkinliklerle sürüyor.

Festivalin kapsamı:

Toplam 9 gün sürecek programda edebiyat, şiir, gastronomi, sergi ve atölye gibi farklı etkinlikler yer alıyor. Organizasyon, şehrin kültürel çeşitliliğini yansıtacak şekilde düzenlenen onlarca etkinlikle toplumun her kesimine hitap etmeyi hedefliyor.

Açılış ve sergi:

Açılış programı Tarihi Kahramanmaraş Kalesi'nde gerçekleştirildi. Açılışın ardından katılımcılar düzenlenen sergiyi gezerek Kahramanmaraş'ın geleneksel ürünlerini inceledi ve tarihi mekanı yakından gördü.

Yetkililerin mesajları:

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı açılışta şu değerlendirmeleri yaptı: "6 Şubat depreminin ardından devletimiz tüm imkanları ile şehrin inşasını yaptı. Bizler de bakanlık olarak bizim kültür hafızamızın en önemli şehrimizi kültürle, sanatla ve umutla tekrar inşa etmek için çalıştık. Bugün Kahramanmaraş’ımız da ilk kültür yolu festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Gastronomisi, şiiri ve edebiyatı ile çok güzel etkinliklerimiz olacak"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise etkinliğin kent için taşıdığı anlamı vurgulayarak şunları ifade etti: "İçinde bulunduğumuz yer çocukluğumuzun geçtiği, depremde zarar gören tarihi kalemiz. Bugün hem onun yeniden ayağa kalkma görüntüsünde mutluluğunu yaşıyoruz. Çarşamba günü bakanımızın katılımı ile kurdelesini keseceğiz ve açılışını yapmış olacağız. Burada uzun zamandır Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliğini yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kahramanmaraş böylesi nitelikli bir organizasyonda ve şehrimizi doğru bir şekilde tanıtmada önemli. Festival takvimi içinde bulunmaktan onur duyuyoruz. Şehrimizin tanıtımı ve gelişimine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz"

Beklentiler:

Organizatörler festivali, kentin kültürel hafızasını canlandırma ve deprem sonrası toparlanmaya sosyal ve sanatsal destek sağlama amacıyla değerlendiriyor. Etkinlik takviminin şehir tanıtımı ve kültür turizmine katkı sunması bekleniyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN BU YIL KAHRAMANMARAŞ’TA İLK KEZ DÜZENLENECEK KÜLTÜR YOLU...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN BU YIL KAHRAMANMARAŞ’TA İLK KEZ DÜZENLENECEK KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ BAŞLADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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