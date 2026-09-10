Kemer'de moladan çıkan renkler: özel bireylerin yıl boyu emekleri sergilendi

Özel bireylerin üretkenliği sergiyle buluştu

Kemer Belediyesi tarafından Mola Evi'nde yürütülen eğitim ve etkinlik programı kapsamında, yıl boyunca öğretmenleri eşliğinde çalışmalar hazırlayan özel bireylerin eserleri 'Türkiye’nin Yedi Rengi' başlıklı sergide ziyaretçilerle buluştu. Açılış, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu öncülüğünde gerçekleştirildi.

Sergide resim, el işi ve sosyal etkinlikler kapsamında ortaya çıkan farklı disiplinlerden örnekler yer aldı. Eserler, Mola Evi katılımcılarının yıl içindeki emeğini ve eğitsel süreçteki gelişimini izleyicilere aktardı.

Sergide öne çıkan anlar:

Başkan Topaloğlu sergi alanını gezerek eserleri inceledi ve üretim süreçleri hakkında öğretmenlerden bilgi aldı. Katılımcılar ve aileleriyle sohbet eden Topaloğlu, herhangi bir ihtiyaçlarının bulunup bulunmadığını sordu ve destek sözü verdi.

Topaloğlu açılışta, Mola Evi'ndeki çalışmaların itinayla hazırlandığını vurguladı ve özel bireyleri ile ilgilenen öğretmen ve ailelere teşekkür ederek, "Ben özel bireylerimizi tebrik ediyorum ve gözlerinden öpüyorum" dedi.

Katılımcıların görüşleri:

Sergide eserleri bulunan özel bireylerden Suat Asar, yıl içinde resim ve sosyal etkinlikler yaptıklarını belirterek, Başkan Necati Topaloğlu'nu çok sevdiğini ifade etti. Ceylin Başıbüyük de birçok etkinlik yaptıklarını ve Topaloğlu'na saygı duyduğunu söyledi.

Ayşenur Kızılgül yıl boyunca çok resim yaptığını, çalıştığını ve eğlendiğini anlattı; Topaloğlu'na teşekkür ederek sevgi dileklerini iletti. Eda Bıyıklı ise Mola Evi'ndeki etkinliklerden memnuniyetini dile getirip öğretmenlerine ve belediyeye minnettarlığını iletti.

Programın sonunda özel bireyler, öğretmenler ve aileleriyle birlikte anı fotoğrafı çektirildi; etkinlik Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda, Kemer Belediyesi Deniz Kafe yanında düzenlendi.

Programa Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin, Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Sorumlusu Arzu Erkan, Kemer Belediyesi Zabıta Müdürü Erhan Kurtoğlu, Mola Evi Sorumlusu Nilgün Şirinler, Mola Evi çalışanları, özel bireyler, aileleri ve vatandaşlar katıldı.

KEMER BELEDİYE BAŞKANI NECATİ TOPALOĞLU’NUN ÖNCÜLÜĞÜNDE KEMER’E KAZANDIRILAN KEMER BELEDİYESİ MOLA EVİ’NDEKİ ÖZEL BİREYLERİN YIL BOYUNCA ÖĞRETMENLERİ EŞLİĞİNDE HAZIRLADIĞI SANATSAL ÇALIŞMALARIN YER ALDIĞI “TÜRKİYE’NİN YEDİ RENGİ” SERGİSİ AÇILDI.