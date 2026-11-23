Rutte'nin Türkiye vurgusu:

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Berlin'de düzenlenen NATO Parlamenter Meclisi'nin 72. yıllık oturumunda konuştu ve parlamenterlerin sorularını yanıtladı. Süreyya Öneş Derici tarafından yöneltilen soru üzerine Rutte, coğrafi konumu ve bölgesel ilişkileri nedeniyle Türkiye'nin ittifak için özel bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Asya ile bağ:

Rutte, ittifakın Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore ile yakın iş birliğine doğru ilerlediğini, Japonya'nın da ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi. Savunma sanayindeki yenilikler ve ortak güvenlik değerlendirmeleri çerçevesinde Türkiye'nin Asya'daki ülkelere NATO'yu bağlayan "farklı ve önemli bir köprü" rolü üstlendiğini vurguladı. Rutte, Türkiye'nin hem güney kanadında hem de Asya ilişkilerinde belirleyici bir aktör olduğunu ifade etti.

Karadeniz güvenliği ve bölgesel destek:

Oturumda ticari gemilere yönelik artan saldırılar gündeme gelirken Rutte, Karadeniz güvenliği için kıyıdaş müttefiklerle sıkı istişare yürütüldüğünü söyledi. Askeri yetkililerin yoğun temas halinde olduğunu aktaran Rutte, ayrıca Bulgaristan ve Romanya'ya her türlü desteğin sağlandığını belirtti ve kıdemli askeri komutanların durumu yakından takip ettiğini ifade etti.

Rutte, Ankara'daki NATO Zirvesi'nde kaydedilen ilerlemeye dikkat çekti ve ittifakın birlikte hareket ederek somut sonuçlar alması gerektiğini söyledi. Savunma harcamaları ve savunma yatırımlarına odaklanmanın önemine işaret etti.

Ukrayna konusuna da değinen Rutte, ülkenin daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu ve müttefik katkılarının hayati önem taşıdığını belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı desteğin zayıflatılmasına yönelik girişimlerin başarısız olacağının gösterilmesi gerektiğini ifade etti. NATO üyeleri arasında Ukrayna'nın üyeliği konusunda şu an genel bir fikir birliği olmadığını ve bazı üyelerin endişelerinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Toplantı, NATO'nun güncel tehditlere karşı dayanıklılığını artırma ve ittifak içinde iş birliğini derinleştirme gündemleriyle devam etti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya’da gerçekleştirilen NATO Parlamenter Asamblesi toplantısında Türk heyetin sorusuna, "Türkiye, coğrafi konumu açısından ittifakın doğu kanadında yer alıyor. Elbette siz de bizi (ittifakı) Asya’daki ülkelere farklı ve önemli bir köprü olarak bağlıyorsunuz. Türkiye hem güney kanadında hem de Asya ile ilişkilerinde önemli bir rol üstleniyor" ifadelerini kullandı.