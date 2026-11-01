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Kumla kapatılan yol kazaya davetiye çıkardı: motosiklet sürücüsü yaralandı

Adana Kozan'da altyapı çalışması sonrası kumla örtülen yolda oluşan çukura bağlı kaza: 01 AVB 546 plakalı motosiklet ile 01 AIU 793 plakalı otomobil çarpıştı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 22:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kumla kapatılan yol kazaya davetiye çıkardı: motosiklet sürücüsü yaralandı

kaza ve yolun durumu:

Kaza, Adana’nın Kozan ilçesi Andıl Caddesinde meydana geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen altyapı çalışmasının ardından yolun kumla kapatılması, yağışlarla birlikte yüzeyde çukurların oluşmasına neden oldu. Akşam saat 20.00 sıralarında, çukurların bulunduğu noktada sürücüler güçlük yaşadı ve kontrol kaybı sonucu bir kaza gerçekleşti.

Çarpışmaya karışan araçlar, Yaşar A. idaresindeki 01 AVB 546 plakalı motosiklet ile Mehmet A. yönetimindeki 01 AIU 793 plakalı otomobil olarak kaydedildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne olay yerinde sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve sürücü, tedavi için Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

müdahale ve sürücülerin tepkisi:

Kazanın ardından bölgede güvenliğin sağlanması için zabıta ekipleri sevk edildi. Belediye iş makineleri kısa süre içinde yolda kumlama yaparak çukurları geçici olarak kapattı; bu müdahale, yeni kazaların önlenmesi amacıyla alındı.

Sürücüler, yolun haftalardır bozuk olduğunu belirterek çukurlar nedeniyle araçlarının zarar gördüğünü ve tamir masraflarından yakındı. Bozuk zeminde ilerlemekte güçlük çeken sürücülerin çukurlardan kaçmak için yaptıkları ani manevraların karşı şeride geçişlere yol açtığı ve bunun da trafik açısından ekstra tehlike oluşturduğu ifade edildi.

Olay, altyapı çalışmaları sonrası yüzey düzenlemesinin ve yağış riski altında alınacak önlemlerin önemini bir kez daha gösterdi. Yetkililerin kalıcı onarım ve uzun dönemde çözüm için adım atması gerektiği vurgulanıyor.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE ALTYAPI ÇALIŞMASI SONRASI KUMLA KAPATILAN YOLDA OLUŞAN ÇUKUR NEDENİYLE...

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE ALTYAPI ÇALIŞMASI SONRASI KUMLA KAPATILAN YOLDA OLUŞAN ÇUKUR NEDENİYLE MOTOSİKLET VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI. MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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