Dolar 48,4724 +0,04%
Euro 56,4302 +0,18%
Bist 14.547,86 +0,99%
Altın Gram 6.925,32 +0,11%
EUR/USD 1,1639 +0,08%
Brent Petrol 100,20 +2,33%
--°

Kumluca'da alevlerle mücadele sürüyor, yangın kısmen kontrol altında

Kumluca'da Toptaş'ta başlayıp Güzören'e sıçrayan orman yangını, yoğun hava ve kara müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı; ev ve bahçeler zarar gördü.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 10:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kumluca'da alevlerle mücadele sürüyor, yangın kısmen kontrol altında

Kumluca'da alevlerle mücadele sürüyor, yangın kısmen kontrol altında

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Toptaş Mahallesi'nde dün başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak Güzören Mahallesi'ne sıçradı.

yangına müdahale:

Müdahale çalışmalarına karada ve havada yoğun bir şekilde cevap verildi. Olay yerine sevk edilen ekipler arasında 5 yangın söndürme uçağı, 5 yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri ile su ikmal tankerleri yer aldı.

Ekiplerin geceden itibaren süren müdahalesi ve sabah saatlerindeki hava desteği yangının kontrol altına alınmasında belirleyici oldu. Yetkililer, yangının enerjisinin dün akşam büyük ölçüde azaldığını bildirdi.

zararın boyutu ve süreç:

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, yangında 10 ev ile bazı seraların ve zeytin ve nar bahçelerinin zarar gördüğünü açıkladı. Kaymakam Güneş, gece boyunca yürütülen çalışmalar ve sabah sağlanan hava desteği sayesinde yangının kısmen kontrol altına alındığını belirtti.

Yetkililer, sahadaki ekiplerin soğutma ve nöbet çalışmalarına devam ettiğini, bölgedeki durumu takip etmeye sürdüreceklerini ifade etti.

ANTALYA’NIN KUMLUCA İLÇESİNDEKİ ORMAN YANGINI KISMEN KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLDİRİLDİ.

ANTALYA’NIN KUMLUCA İLÇESİNDEKİ ORMAN YANGINI KISMEN KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLDİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

asırlık mazı ağacı yolun ortasında korunarak caddenin simgesi oldu
images

Erzincan'ın siyah incisi Cimin üzümünde hasat hareketliliği
images

Dalyan ve Köyceğiz için yerelden küresele uzanan koruma yol haritası
images

Kartal'da The Great Game ile geleceğin mimarları kentsel dönüşümü yeniden tasarl...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Solo tırmanışla Akdağ zirvesine: Mehmet Fatih Aktürk'ün 18 kilometrelik parkuru

Niğde'de iki yeni eğitim yuvası: Kur'an kursları belediye tarafından inşa edilecek

MSKÜ’den mobilya üretimine iki pratik çözüm

Kadın kooperatifleri mağazası üreticiye gelir kapısı oldu

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali