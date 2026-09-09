Kumluca'da alevlerle mücadele sürüyor, yangın kısmen kontrol altında

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Toptaş Mahallesi'nde dün başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak Güzören Mahallesi'ne sıçradı.

yangına müdahale:

Müdahale çalışmalarına karada ve havada yoğun bir şekilde cevap verildi. Olay yerine sevk edilen ekipler arasında 5 yangın söndürme uçağı, 5 yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri ile su ikmal tankerleri yer aldı.

Ekiplerin geceden itibaren süren müdahalesi ve sabah saatlerindeki hava desteği yangının kontrol altına alınmasında belirleyici oldu. Yetkililer, yangının enerjisinin dün akşam büyük ölçüde azaldığını bildirdi.

zararın boyutu ve süreç:

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, yangında 10 ev ile bazı seraların ve zeytin ve nar bahçelerinin zarar gördüğünü açıkladı. Kaymakam Güneş, gece boyunca yürütülen çalışmalar ve sabah sağlanan hava desteği sayesinde yangının kısmen kontrol altına alındığını belirtti.

Yetkililer, sahadaki ekiplerin soğutma ve nöbet çalışmalarına devam ettiğini, bölgedeki durumu takip etmeye sürdüreceklerini ifade etti.

ANTALYA’NIN KUMLUCA İLÇESİNDEKİ ORMAN YANGINI KISMEN KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLDİRİLDİ.