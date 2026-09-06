Kumluca'nın 66 yıllık arzusu gerçek oldu: Kocanaz orman işletme müdürlüğü kuruldu

Kumluca'da 66 yıllık bekleyiş sona erdi:

Bartın’ın Ulus ilçesi Kumluca beldesinde, 1960 yılında başlayan talep ve 66 yıllık bekleyiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 11728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile son buldu. Kararla birlikte Kocanaz Orman İşletme Müdürlüğü, Kumluca beldesi merkezli olarak kurulmuş oldu.

Tarihçe ve bölgesel önemi:

Kumluca beldesi, bağlı bulunduğu ilçe merkezine ve il merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta yer alıyor ve orman yoğunluğu bakımından Bartın ile Karadeniz bölgesinde öne çıkıyor. İlk başvuru 1960 yılında yapılmış; yıllar içinde çeşitli girişimler ve yerel talepler sonucunda işletme müdürlüğü kurulması süreci tekrar gündeme geldi.

Nasıl gerçekleşti ve kimler katkı sağladı:

Kararın alınmasında AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, önceki Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey gibi isimlerin girişimleri etkili oldu. Resmi karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

Yerel yönetim ve beklentiler:

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt yeni işletmenin kuruluşunu duyururken, 'Kıymetli hemşehrilerim sizlerle güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. Seçim vaatlerimizden biri olan Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü, Cumhurbaşkanımızın Resmi Kararnamesi ile kurulmuş oldu. Kumlucamıza, bölgemize hayırlı uğurlu olsun. Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü 66 yıl önce yapılan bir başvuruyla başlayan bir serüvendi. Bu serüvenin sonu mutlu bitti, 66 yıllık bir hayali gerçekleştirdik. Kocanaz Orman İşletme Müdürlüğü hepimize hayırlı uğurlu olsun. Desteklerinden dolayı başta Milletvekilimiz Yusuf Ziya Aldatmaz, önceki dönem Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç ve İl Başkanımız Yaşar Arslan’a çok teşekkür ediyorum. Tabii bir teşekkür de bu süreçte ve seçim döneminde gerek dualarıyla gerek oylarıyla bizlerin yanında olan tüm hemşerilerime. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Orman İşletme Müdürlüğümüz Kumluca beldemize hayırlı uğurlu olsun inşallah, bu da resmi belgemiz', ifadelerini kullandı.

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ise, 'Bölgemizin zengin orman varlığının daha etkin yönetilmesine, ormancılık faaliyetlerinin güçlendirilmesine ve Kumluca’mız ile çevre köylerimizin gelişimine önemli katkılar sağlayacak bu kararın Bartın’ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu önemli kazanım için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’e hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Bartın’ımız için çalışmaya, yatırımlarımızı ve hizmetlerimizi şehrimizin her köşesine ulaştırmaya devam edeceğiz', şeklinde konuştu.

Kurulan müdürlüğün, bölgenin ormancılık faaliyetlerini düzenlemesi, yerel hizmetleri hızlandırması ve Kumluca ile çevre köylerin kalkınmasına katkı sağlaması bekleniyor. Resmi karar ve kurulum süreci, yerel yönetim ile merkezi kurumlar arasındaki koordinasyonun bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

KOCANAZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KUMLUCA MERKEZLİ OLARAK RESMEN KURULDU.