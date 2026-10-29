Kupada sürpriz: Kayserispor Bitlis 1916'ya 4-1 yenildi

Kayserispor kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Kayserispor, Bitlis 1916 Spor ile deplasmanda karşılaştı ve rakibine 4-1 mağlup olarak turnuvadan elendi. Karşılaşma Bitlis Eren Stadyumu'nda oynandı ve hakemliğini İlker Yasin Avcı üstlendi.

maç özeti:

Bitlis 1916 Spor, maçın ilk yarısında etkili bir oyun ortaya koydu ve 30. dakikada Ali Akkuş ile öne geçti. İlk yarının son anlarında Muhammed Arslantaş farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. İkinci yarıda Halil Yılmaz 53. dakikada skoru 3-0'a taşırken, 62. dakikada Kayserispor adına Mert Denizli'nin kendi kalesine attığı golle skor 3-1 oldu. 80. dakikada Enes İslam İlkin farkı tekrar üçe çıkaran golü bulan isim oldu ve maç 4-1 sona erdi.

kadrolar ve değişiklikler:

Bitlis 1916 Spor: Eren Kays, Ayaz Arslan, Enes Bağdemir, Alper Uludağ (Mert Denizli dk.35), Ali Kabahasanoğlu, Mehmet Emin Öztürk, Ali Akkuş, (Okan Toprak dk.46), Halil Yılmaz, Efe Kemal Güler, (Mert Çayır dk.63), Yusuf Efe Saydam, (Enes İslam İlkin dk.63), Muhammed Arslantaş.

Kayserispor: Hasan Kaan Yalçı, Enes Melih Gökçek, (Efe Mikail Kulaklık dk.84), Muhammed Talha Yaşar, Malik Hayvali, Yusuf Göktuğ Özkılıç, (Enes Tulgay dk.46), Mustafa Arda İçgül, Aras Çelik, Necip Özer, (Ahmet Hüseyin Altun dk.46), Ataol Taylan Karapınar, (Güneş Talas dk.52), Brenet, Erlap Çam, (Tarık Baturalp Başkan dk.46).

kartlar ve maçın sonucu:

Maçta sarı kart gören isimler arasında Bitlis 1916 Spor'dan Muhammed Arslantaş ile Kayserispor'dan Enes Melih Gökçek ve Yusuf Göktuğ Özkılıç yer aldı. Bitlis 1916 Spor'un sahasında elde ettiği bu farklı galibiyet, Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası'na veda etmesine neden oldu.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. ELEME TURUNDA KAYSERİSPOR DEPLASMANDA OYNADIĞI MAÇTA BİTLİS 1916 SPORDA 4-1 YENİLEREK, ELENDİ.