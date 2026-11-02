İncir ve hurma doğal bir atıştırmalıkta buluştu

Merkezi Aydın’da yarım asırdır kuruyemiş sektöründe faaliyet gösteren Tuğba Kuruyemiş, hurma ve inciri temel alarak geliştirdiği yeni atıştırmalık ürününü tüketiciye sundu. Firma, ilk günden itibaren yoğun ilgi gören ürününü Hurmin adıyla piyasaya çıkardı.

ürünün içeriği ve sunumu:

Firma yetkilileri ürünün içeriğinde başta incir ve hurma olmak üzere akışkan tahin, kakao, Hindistan cevizi, hibisküs ve toz Antep fıstığının bulunduğunu belirtiyor. Hurmin, ilave şeker içermeyen formülüyle öne çıkarken, malzemelerin kendi doğal şekerini barındırması ve her tanesinin özel ambalajında sunulması dikkat çekiyor. Ürün, özel ikram olarak misafirlere servis edilebildiği gibi yolculuklarda veya iş yerlerinde atıştırmalık olarak da tercih edilebiliyor.

Tuğba Kuruyemiş, Hurmini ülke genelindeki tüm Tuğba Kuruyemiş mağazalarında satışa sunduğunu ve tüketicilerden yoğun ilgi gördüğünü aktarıyor. Firma, ürünün hem enerji verdiğini hem de içeriğindeki lif ve yoğun doku sayesinde tokluk hissi sağladığını vurguluyor.

arı-ge çalışmaları ve ürün geçmişi:

Yeni ürünler geliştirme süreçlerine değinen Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, Ar-Ge çalışmalarıyla tüketicilere farklı lezzetler sunmayı sürdürdüklerini söyledi. Tonkul, "Yaklaşık 20 yıl önce incir dönerini geliştirmiştik. Ürünümüz halen sevilerek tüketiliyor. Ardından Antep Rüyası adını verdiğimiz lokum çeşidini geliştirip ürettik. Pek çok ürünümüz uluslararası otoritelerce ödüle layık görüldü. Ar-Ge çalışmalarımızla tüketicilerimize farklı lezzetler sunmaya devam ediyoruz" diyerek firmanın ürün geliştirmedeki sürekliliğine vurgu yaptı.

Tonkul ayrıca, "İçeriğinde kullanılan malzemelerin doğal şekerini barındıran bu ürünümüzün her tanesi özel ambalajında sunuluyor. Özel ikram olarak misafirlere servis edilebildiği gibi yolculuklarda veya iş yerlerinde de atıştırmalık olarak tüketilebiliyor. Yeni ürünümüzü farklı tüketim alışkanlıklarına hitap edecek şekilde geliştirdik" sözleriyle Hurminin hedef kullanım alanlarına ve tüketici alışkanlıklarına uygun tasarlandığını belirtti.

Firmanın Aydın kökenli üretim geleneğini ve uzun yıllara dayanan deneyimini yeni ürünlerine taşıdığı, Hurmin ile hem bölgesel rafların ruhunu hem de pratik tüketim beklentilerini bir araya getirdiği ifade ediliyor.

MERKEZİ AYDIN’DA BULUNAN VE YAKLAŞIK YARIM ASIRDIR KURUYEMİŞ SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN TUĞBA KURUYEMİŞ, HURMA, İNCİR VE TAHİN BAŞTA OLMAK ÜZERE FARKLI MALZEMELERLE HAZIRLADIĞI YENİ ATIŞTIRMALIK ÜRÜNÜ "HURMİN"İ TÜKETİCİLERİN BEĞENİSİNE SUNDU. İLAVE ŞEKER İÇERMEYEN ÜRÜN, DOĞAL MALZEMELERDEN OLUŞAN İÇERİĞİYLE DİKKAT ÇEKERKEN YENİ ÜRÜN İLK GÜNDEN İTİBAREN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.