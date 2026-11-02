Elbistanlı fırıncı gramajı koruyarak ekmeği 10 TL’ye sattı

Elbistan’da fırıncı destek amacıyla fiyat indirimine gitti

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki Karaelbistan Mahallesi’nde fırın işleten İsmail Şahin, daha önce 18 TL olarak satılan ekmeğin fiyatını gramajında herhangi bir kısıntıya gitmeden 10 TL seviyesine çekti. Şahin, uygulamanın özellikle dar gelirli ve kalabalık ailelere nefes aldırmak için yapıldığını belirtti.

fiyat değişikliği ve üretim kalitesi:

Şahin, fırında üretilen ekmeklerde birinci kalite un kullanmaya devam ettiklerini ve gramajda eksiltme yapmadıklarını vurguladı. Bu adımın maliyetler üzerindeki etkisini dikkatle izlediklerini söyleyen fırıncı, un fiyatlarında yeni bir artış yaşanmaması halinde uygulamayı Ramazan ayına kadar sürdüreceklerini ifade etti.

halkın tepkisi ve sürdürülebilirlik:

İndirimin, başta dar gelirli vatandaşlar ve çok çocuklu aileler olmak üzere bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandığı bildirildi. Şahin, amacının ekonomik sıkıntı içindeki hemşehrilerine destek olmak olduğunu belirterek bu tür uygulamaların sürdürülebilirliğinin hammadde fiyatlarına bağlı olduğunu yineledi.

Yerel düzeyde atılan bu adım, benzer maliyet baskısı altındaki işletmeler için örnek teşkil edebilir; ancak uzun vadede korunabilmesi için un ve diğer girdilerde istikrarın sağlanması gerektiği açıkça ortaya çıkıyor.

KAHRAMANMARAŞ’IN ELBİSTAN İLÇESİNDE FIRIN İŞLETEN İSMAİL ŞAHİN, 18 TL’YE SATILAN EKMEĞİN FİYATINI GRAMAJINI DÜŞÜRMEDEN 10 TL’YE İNDİRDİ.